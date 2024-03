1. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Svokra ako z HORORU! Najala záškodníkov, na nevestu VYLIALI červenú farbu Takúto svokru nechce mať nikto. Už od začiatku sa snažila prekaziť vzťah mladého páru. Zašlo to poriadne ďaleko.

Alexanda sa bezhlavo zamilovala do syna zámožnej rodiny na severozápade Mexika. Rodičom muža sa však od prvého momentu nepozdávala. Prezývali ju dokonca „zlatokopka“.

Nemali ju v láske

Ako na základe správy The New York Post informoval server novinky.cz, budúci svokor so svokrou sa s dievčaťom „z nižšej spoločenskej vrstvy“ spočiatku odmietali aj zoznámiť a vzťah sa snažili rozbiť. Dievča dokonca chceli podplatiť šekom. Všetko pre to, aby opustila ich syna.

Zákerný útok na svadbe

Zamilovaný pár však odolal. Keď oznámili, že sa budú brať, mama ženícha predstierala infarkt. Na obrad ona a ani jej manžel neprišli.

Vymysleli však zákerný plán. Keď Alexandra v sprievode otca prichádzala do kostola a chystala sa prejsť uličkou medzi hosťami, dvaja zaplatení sabotéri ju obliali červenou farbou. Tretí muž si všetko natáčal na mobil.

Keďže farba vyzerala na bielych šatách ako krv, svadobných hostí sa zmocnila panika. Matka nevesty si v prvom momente myslela, že jej milovanej dcére niekto fyzicky ublížil.

Zavolali aj políciu

Vyľakanú nevestu to neodradilo. Odbehla sa domov prezliecť a vrátila sa v jagavých zlatých šatách. Pár si nakoniec povedal svoje „áno“, no zákerná svokra nezaháľala. Zavolala políciu, ktorej nahovorila, že na svadbe sa konzumujú drogy.

Diabolský plán pokračoval

Keď polícia nič nenašla, z hostiny odišla. Ani to však ženíchových rodičov neodradilo. Pred svadobnou cestou schovali synovi pas s vízami a snažili sa podplatiť cestovnú kanceláriu, aby vymyslela niečo, čo by romantický týždeň mladomanželom prekazilo. Prosby ani úplatky nezabrali.

Priatelia mladomanželov však neskrývajú obavy. Myslia si, že ďalší zákerný útok by mohol prísť v momente, keď by Alexandra otehotnela. „Nepochybujem, že by jej mohli ublížiť ešte viac,“ nechal sa počuť jeden z nich.

