Swap oblečenia: Čo to je a ako sa do jedného zapojiť? Existuje mnoho udržateľných spôsobov, ako si oživiť svoj šatník bez toho, aby ste doma hromadili oblečenie, ktoré nemáte kam dávať. Existuje mnoho udržateľných spôsobov, ako nakupovať a predávať oblečenie z druhej ruky online, ako je napríklad remixshop. 20. jún 2022

Existujú ale aj spôsoby, ako sa zbaviť starého oblečenia a získať nové, a to úplne zadarmo. Výmena oblečenia, inak známa ako swap, je zjednodušene spoločenská udalosť, na ktorú účastníci prinášajú oblečenie, doplnky, prípadne knižky a ďalšie veci do domácnosti, ktoré už nechcú, a vymieňajú si ich s inými ľuďmi. Je to bezplatný, jednoduchý a zábavný spôsob, ako oživiť svoj šatník a pohrať sa s módou.

Každý swap oblečenia má svoje pravidlá, ktorými by sa všetci účastníci mali riadiť. Väčšinou sa jedná o minimálny a maximálny počet kúskov, ktoré môžu účastníci doniesť a odniesť si, aby to bolo spravodlivé. Platí, že by ste si vždy mali odniesť o pár kúskov menej, ako ste doniesli. Organizátori swapov prinesú prebytky na ďalší swap, ale často majú pre toto oblečenie nejaké udržateľné riešenie, prípadne ich darujú na charitu alebo do azylového domu. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje swap pre verejnosť a dáme vám rýchly návod, ako si takýto swap môžete zorganizovať aj sami s vašimi priateľmi.

Swapy pre verejnosť

V každom väčšom meste môžete nájsť minimálne jedného oficiálneho organizátora swapov. Väčšinou majú svoje stránky, na ktorých uverejňujú plánované akcie. Ak máte záujem sa takéhoto swapu zúčastniť, prejdite si kalendár plánovaných akcií a vyberte si tú, ktorá vám vyhovuje najviac. Nezabudnite okrem času a miesta konania naštudovať pravidlá. Lístky na takýto swap si môžete kúpiť napríklad na stránkach Ticketportal.

Je možné, že na niektorých swapoch bude povinné alebo dobrovoľné vstupné, ktoré buď slúži organizátorom na pokrytie nákladov, prípadne je darované nejakej charitatívnej organizácií, s ktorou organizátori spolupracujú. Nemusíte sa báť, tieto poplatky sú maximálne vo výške troch až piatich eur. Pri každom swape by malo byť jasne uvedené, aké produkty sa budú vymieňať. Štandardne sa jedná o oblečenie, doplnky, topánky a kabelky, ale niektoré swapy prijímajú aj knižky, rastliny, kuchynské riady či bytový textil.

Všeobecne platí pravidlo, že by ste na swap mali nosiť čisté a nepoškodené oblečenie, o ktorom si myslíte, že by niekomu mohlo padnúť vhod. Na swap určite nenoste zničené kúsky, ktoré by ste si na seba neobliekli ani vy. Takéto kusy skúste doma využiť napríklad ako handry pri upratovaní. Dajte si pozor aj na maximálny počet kusov, ak ho má swap uvedený. Niektoré swapy sa totiž konajú v menších priestoroch a preto môžu mať obmedzenú kapacitu. Predtým, než sa vrhnete na pretriedenie celej skrine si ujasnite, koľko kúskov na swap donesiete. Bežné pravidlo je, aby ste doniesli len toľko, koľko unesiete v rukách.

Keď dorazíte na swap, mali by ste nájsť recepciu, pri ktorej sedia organizátori alebo dobrovoľníci. Týmto odovzdáte vaše vytriedené kúsky a zaplatíte poplatok, v prípade, že ste ho neplatili dopredu online. Následne sa môžete vydať medzi stojany s oblečením a doplnkami. Odporúčame si doniesť plátenú tašku, do ktorej si môžete kúsky zabaliť predtým, než si ich pôjdete vyskúšať. Správajte sa slušne a oblečenie, ktoré si nevyberiete vždy vráťte na svoje miesto. Vyberajte si len oblečenie, ktoré skutočne vynosíte. Organizátori oblečenie priebežne dopĺňajú, takže ak si nevyberiete nič pri prvom kolečku, nezúfajte. Oddýchnite si a vyskúšajte to znovu.

Ako si zorganizovať vlastný swap?

Nenašli ste vo vašom okolí žiadny zaujímavý swap pre verejnosť? Nevadí, zorganizovať si vlastný swap je veľmi jednoduché a môžete to urobiť aj u vás doma, prípadne na dvore, ak nejaký máte. Ak je vonku krásne, môžete swap urobiť ako piknik niekde v parku. Stačí pozvať pár priateľov, prípadne ich poprosiť, aby prizvali aj svojich priateľov. Každý z nás má v skrini nejaké kúsky, ktoré už nenosí a zároveň by bol rád, keby dostali druhý život pri novom majiteľovi alebo majiteľke, no nie?

Na takýto domáci swap vám skutočne stačí pár priateľov či priateliek a základné pravidlá, aby táto výmena bola fér a každý z nej odchádzal s dobrým pocitom.

