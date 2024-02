25. február 2024 ELA Správy Politika Užíva si za štátne? Kým Dankova "PIPKA" vetrá ČEREŠNE, on Matovičovi nadáva do DEBILOV Andrej Danko má svoju semaforovú kauzu zrejme poriadne v paži. Hoci verejnosť stále čaká na detaily jeho nehody, on chodí sebavedomo vysmiaty od ucha k uchu. Najnovšie je tu podozrenie, či nie je na "pracovnej" dovolenke za štátne.

Bývalý predseda parlamentu, ktorý je dnes jeho podpredsedom, si vymieňa štipľavé odkazy s Igorom Matovičom. Andrej Danko, ktorého nevideli v parlamente už celý týždeň, si v súčasnosti užíva romantiku na dovolenke v Abú Zabí. Prichytili ho v lietadle spolu s bývalou Miss Sylviou Šulíkovou, s ktorou má tvoriť pár už niekoľko mesiacov.

Každý politik má, samozrejme, právo na dovolenku. V prípade Danka to však zaváňa podvodom.

Igor Matovič na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom tvrdí, že šéf národniarov Danko išiel so Šulíkovou na dovolenku za štátne peniaze. Danko to však odmietol a bývalému premiérovi odkázal, že je debil.

Za svoje či za štátne?

Andrej Danko nebol od utorka prítomný v Národnej rade a ako dôvod svojej neúčasti uvádza „rôzne pracovné záväzky spojené s poslaneckou činnosťou“.

A práve na to upozorňuje Igor Matovič a tvrdí, že Danko „oklamal svojho zamestnávateľa“ a teda aj občanov Slovenska, daňových poplatníkov, ktorí sa Dankovi skladajú na výplatu. Navyše, Danko si má užívať poriadny luxus a len za ubytovanie zaplatiť 20-tisíc eur.

„No nazdar, milovník, zdravím do Abú Zabí. Vieš, aby som ti pravdu povedal, mňa nezaujíma, že si si po Zsuzsovej konečne našiel novú pipku, ktorá sa na teba ulakomila. Vieš ono sa to chlapom v tvojom veku s pupkom stáva,“ začal zostra Matovič.

Ani vedenie Národnej rady, ani SNS neposkytli podrobnosti o tom, aké konkrétne povinnosti Danko tento týždeň má. Nie je tiež na žiadnej oficiálnej zahraničnej služobnej ceste vo funkcii podpredsedu parlamentu.

Matovič reagoval aj na Dankovo tvrdenie, že do Abú Zabí išiel v súvislosti s prácou poslanca. Podľa Matoviča mu predseda parlamentu Peter Pellegrini zakryl jednoznačný podvod. V prehľade žiadostí o ospravedlnenie neúčasti poslancov parlamentu na rokovacích dňoch sa totiž uvádza, že Danko si plní „iné pracovné povinnosti spojené s prácou poslanca“.

Urážky a nadávky

„Podľa toho, čo napísala tá pipka na Instagrame, išla prevetrať svoje ‚nové čerešničky‘ a ty si ich zrejme išiel kontrolovať,“ rypol si Matovič. „Môžeš sa hanbiť Andrejko, a môžeš mi akékoľvek odkazy posielať, si zbabelec a skorumpovaný politik, ktorý si teraz užíva ukradnuté prachy,“ dodal Matovič na záver.

„Do Dubaja som išiel za svoje a išiel som na výstavu Expo,“ tvrdí vo videu na sociálnej sieti podpredseda Národnej rady a líder koaličnej SNS Andrej Danko. Za sebou mal bar a narážal aj na to.

„Igorko Matovič, ty slovenský debil, vidíš ten bar? Keď ho vypijem, tak za svoje,“ hovorí Danko vo videu, ktoré adresoval Matovičovi. Objasnil, že do emirátov išiel na veľtrh. „Bola to výstava o jedlách a cestovnom ruchu,“ pokračuje. V Dubaji sa naozaj od 19. do 23. februára konal potravinársky veľtrh Gulfood Dubai.

„Človek ako ty, ktorý nám ukázal one time, next time, zadĺžil Slovensko, rozhadzoval peniaze počas covidu, trápil národ, bude teraz mudrovať,“ pustil sa Matoviča.

„Pán Matovič, je veľké nešťastie, že ťa v utorok budem znova vidieť v Národnej rade. Aj s tvojím bláznom Pročkom. Pozdravujem ťa,“ povzdychol si vo videu teatrálne Danko.

Zopakoval, že cestu do Dubaja si zaplatil sám. „Na rozdiel od Kollára a Sulíka, ktorí tu chlastali za štátne, ktorí sem chodili štátnymi lietadlami. To si mal riešiť, ty nešťastník,“ uzavrel Danko.

Zdroj: Dnes24.sk