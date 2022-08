Zdroj: TASR/Pavel Neubauer TAJNÝ prílet na Slovensko: Na bratislavskom letisku opäť pristál ruský Iľjušin Na Slovensku pristálo toto ruské nákladné lietadlo už druhýkrát od vypuknutia vojny na Ukrajine. V marci malo priniesť zásoby paliva pre atómové elektrárne. O čo išlo tentokrát? 2. august 2022 Správy

2. august 2022 Správy TAJNÝ prílet na Slovensko: Na bratislavskom letisku opäť pristál ruský Iľjušin Na Slovensku pristálo toto ruské nákladné lietadlo už druhýkrát od vypuknutia vojny na Ukrajine. V marci malo priniesť zásoby paliva pre atómové elektrárne. O čo išlo tentokrát?

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Na bratislavskom letisku pristálo v utorok 2. augusta ruské transportné lietadlo Iľjušin 76TD, a to aj napriek sankciám voči Moskve. Podľa informácií TV Markíza pristál Ruský Iľjušin na bratislavskom letisku o 13.00 hodine a jeho príchod sprevádzali bezpečnostné opatrenia.

„Dve hodiny po pristátí opúšťala priestory letiska rozsiahla kolóna áut, vrátane dvoch kamiónov. Strážilo ich množstvo policajtov,“ uvádzajú tvnoviny.sk.

Uplatnili výnimku

Podobne ako v marci tohto roka, keď na bratislavskom letisku pristálo rovnaké lietadlo, by malo ísť opäť o zásielku jadrového paliva pre atómové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach.

Povoľuje to výnimka, ktorú je možné uplatniť v prípade humanitárnej pomoci a jadrového paliva.

Šéf rezortu Richard Sulík sa v tom čase vyjadroval, že paliva máme dosť na celý tento rok. „Ministerstvo tvrdí, že pracuje aj na alternatívnych zdrojoch mimo Ruska, je to však podľa Sulíka komplikované,“ dodávajú tvnoviny.sk. K utorkovému pristátiu lietadla z Ruska sa však Ministerstvo hospodárstva SR a ani letisko nevyjadrujú.

Koľko máme paliva?

Tajnosti sú aj okolo marcového príletu ruského transportného lietadla. Ani vtedy rezort hospodárstva nespresnil koľko jadrového paliva z Ruska doviezli.

Na prevádzku jedného bloku jadrovej elektrárne typu VVER 440 podľa Slovenských elektrární (SE) treba sedem až deväť ton uránového paliva ročne. To znamená, že spotreba jadrového paliva je v súčasnosti na Slovensku od 28 do 36 ton. Koľko paliva priviezol ruský IL 76 do Bratislavy, nie je známe. Nosnosť tohto stroja je od 30 do 60 ton nákladu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk