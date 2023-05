2 Galéria Zdroj: TASR/AP Takmer 80-ročný herec De Niro ŠOKOVAL celý svet: Stal sa OTCOM siedmeho dieťaťa! Má takmer 80 rokov, no do starého železa ešte nepatrí. Obľúbený herec Robert De Niro len tak mimochodom prezradil radostnú novinku. 11. máj 2023 Zo zahraničia

Jeden z najznámejších hollywoodskych hercov oslávi v auguste 80. narodeniny. Ani to mu však nebránilo, aby opäť šokoval verejnosť.

Nečakané odhalenie

Počas rozhovoru pre ET Canada o najnovšom filme About My Father len tak mimochodom prezradil, že sa opäť stal otcom.

Reportér sa ho opýtal, aké je to byť otcom šiestich detí. Svetoznámy herec ho obratom opravil: „Vlastne siedmych. Práve sa mi narodilo dieťa.“

Dieťa plánovali

Aj keď správa o čerstvom prírastku mnohých šokovala, samotný herec prekvapený nebol. Portálu Page Six na premiére filmu prezradil, že tehotenstvo bolo vopred naplánované. Radostnú novinku neskôr potvrdili aj zástupcovia slávneho herca.

Zahalené tajomstvom

Pohlavie a ani meno nového prírastku De Niro neprezradil. Rovnako nebolo oficiálne potvrdené ani meno matky. Herec je spájaný s 46-ročnou inštruktorkou bojových umení Tiffany Chen. Koncom marca ju spolu s bábätkom videli v uliciach Santa Monici.

Robert De Niro je ešte otcom štyroch synov (Julian, Aaron, Elliot a Raphael) a dvoch dcér (Helen a Drena).

