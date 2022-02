Takto sa oslavuje postup na Slovensku! VIDEO malých hokejistov vďaka Šatanovi obletelo svet

Slovenskí hokejisti sa postarali o senzáciu. Zdolali jedného z favoritov olympijského turnaja 2:3 po samostatných nájazdoch a prebojovali sa medzi štvoricu najlepších.

Pre USA boli naši chlapci rovnocenným súperom napriek tomu, že iba necelých 24 hodín predtým zdolali Nemcov 4:0. Radosť na Slovensku sa po tomto úspechu dala doslova krájať.

Mnohí Slováci si kvôli zápasu privstali a možno aj zameškali do práce. Eufóriu prežívali aj malí banskobystrickí hokejisti, ktorí triumf našich chlapcov patrične oslávili priamo na tréningu.

Rozkošné video zverejnil na svojom Twitteri Miroslav Šatan a pridal k nemu popis: „Počas našej olympijskej streľby vs. USA v Číne. Takto vyzerajú ranné tréningy v mnohých malých arénach na Slovensku.“

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť aj zábery zo zápasu proti USA.

While we had our olympic shootout vs USA in China..this is how early morning practice looked like in many small arenas in Slovakia..🤷🏻‍♂️🤣🤣🤜🏻🤛🏻👍🏻 pic.twitter.com/Hipex9Yegv