Zdroj: TASR/AP Taliansko a Španielsko trápia sopky: Etna opäť vybuchla. Láva na Kanárskych už ohrozuje sídla Sopka Etna na talianskom ostrove Sicília v utorok vybuchla a skončila sa tak prestávka, ktorá trvala približne tri týždne. 21. september 2021 Zo zahraničia

21. september 2021 Zo zahraničia Taliansko a Španielsko trápia sopky: Etna opäť vybuchla. Láva na Kanárskych už ohrozuje sídla Sopka Etna na talianskom ostrove Sicília v utorok vybuchla a skončila sa tak prestávka, ktorá trvala približne tri týždne.

Zdroj: TASR/AP

Taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie (INGV) v utorok nadránom zaznamenal zvýšenú činnosť vo vnútri hory, pritom do výšky asi 9000 metrov vystúpil mrak popola.

Vytekala láva

Z krátera vytekala po juhovýchodnom svahu láva.

Sopka Etna vysoká 3357 metrov opakovane chrlí lávu a popol už od polovice februára. Zaznamenaných bolo zatiaľ približne 50 erupcií.

Pozorovať ich je často veľmi pôsobivé, ale väčšinou sú pre okolité dediny a mesto Catania na juhu neškodné. Na tamojšie letisko bolo v utorok stále možné sa dostať.

Trápenie Španielov

Láva vytekajúca zo sopky La Cumbre Vieja na ostrove La Palma po nedeľňajšom výbuchu postupuje smerom k moru a ohrozuje tamojšie osídlenia. Informoval o tom v utorok na svojej webovej stránke denník El País.

Na ostrove v noci na utorok zaznamenali štyri zemetrasenia s magnitúdou do 3,8. Na sopke sa podľa úradov vytvoril ďalší otvor, cez ktorý uniká láva. Vyžiadalo si to evakuáciu ďalších ľudí z oblasti v okolí obce El Paso. Celkovo už evakuovali viac ako 5500 osôb.

Láva, ktorá sa približuje k moru, zničila 166 domov a takisto ohrozuje aj ďalšie sídla na ostrove, píše El Mundo. Jej pohyb sa však podľa úradov spomalil.

Nebezpečenstvo škodlivých plynov

Vulkanológ José Mangas upozornil na možné preniknutie lávy do mora. V takom prípade by nastalo vyparovanie morskej vody a do ovzdušia by sa uvoľnili škodlivé plyny, čo by podľa jeho slov predstavovalo nebezpečenstvo pre obyvateľov ostrova.

Predseda španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Pablo Casado sa v stredu chystá navštíviť ostrov La Palma. Španielsky premiér Pedro Sánchez zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) oblasti postihnuté katastrofou navštívil v pondelok.

La Palma leží v severozápadnej časti Kanárskych ostrovov, ktoré tvoria jedno zo 17 španielskych autonómnych spoločenstiev. Tento ostrov má približne 83 400 obyvateľov.

12 Galéria

Zdroj: TASR/AP

4 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR