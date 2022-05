Zdroj: TASR Tatranská Kométa sa vracia na trať: Výťažok z cestovného pôjde na dobrú vec Historická tatranská električka Kométa opäť vyrazí na trať. Tradične v nedeľu 1. a 8. mája sa môžu milovníci vlakových veteránov odviezť na trati Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. 1. máj 2022 Regióny

1. máj 2022 Regióny Tatranská Kométa sa vracia na trať: Výťažok z cestovného pôjde na dobrú vec Historická tatranská električka Kométa opäť vyrazí na trať. Tradične v nedeľu 1. a 8. mája sa môžu milovníci vlakových veteránov odviezť na trati Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica.

„Kométa z Popradu odíde o 9.25 hod a počas dňa bude premávať medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou,“ uviedol pre TASR Ján Sabaka z Veterán klubu železníc v Poprade, ktorý každoročne jazdy organizuje.

Benefícia

Vzhľadom na spoločenskú situáciu sa rozhodli, že výťažok z cestovného, ktoré bude počas jázd dobrovoľné, odovzdajú ako humanitárnu pomoc na transparentný účet iniciatívy „Tatry pomáhajú Ukrajine“.

„Nebude to prvýkrát, čo sme sa rozhodli urobiť to formou benefície, v minulosti sme napríklad takto pomohli ľuďom, ktorých postihli povodne. Tentoraz nás zasiahla situácia na Ukrajine a aj takouto formou chceme vyjadriť, že si prajeme mier, a preto vyzbierané vstupné darujeme ľuďom utekajúcim pred vojnou,“ zdôvodnil Sabaka.

Tatranský okruh

V klube sa už pripravujú aj na letnú sezónu, ktorú oficiálne odštartujú tretí júnový víkend. Okrem iného príde do Tatranskej Lomnice mimoriadny vlak, ktorý mal pôvodne na trati premávať, ale nikdy nechodil.

„Budeme robiť tzv. tatranský okruh, takže cestujúci sa budú môcť odviezť z Popradu cez Štrbu ozubnicou na Štrbské Pleso a potom historickou električkou až do Tatranskej Lomnice. Vyskúšajú si tak v krátkom čase všetky druhy koľajových dopravných prostriedkov aj tratí, ktoré v regióne sú,“ priblížil Sabaka. Počas leta budú potom historickými mašinkami jazdiť každý víkend až do 4. septembra, v sobotu bude vždy premávať tzv. Trojča a v nedeľu Kométa.

Nové mašinky

Jazdy historickými vozidlami si podľa Sabaku ľudia veľmi obľúbili, chceli by preto na budúci rok zvýšiť frekvenciu jázd a pridať aj nové mašinky. „Tento rok máme veľmi veľa údržby, opravujeme aj druhé Trojča a rekonštruujeme dva letné vyhliadkové vozne. Tie jazdili v Tatrách od roku 1924 a pri príležitosti storočnice by sme ich chceli opäť uviesť do prevádzky. Boli mimoriadne obľúbené, nemali okná, mali len takú retiazku na zábradlí a vďaka tomu mali cestujúci bezprostredný kontakt s prírodou. Bude to určite veľmi zaujímavé, keď sa podarí vrátiť ich opäť na trať,“ poznamenal Sabaka.

Dodal, že aj oni v súčasnosti bojujú s vyššími cenami materiálov, elektriny a pohonných látok. Verí však, že ich cestujúci podporia a prídu sa v lete previezť na historických mašinkách.

