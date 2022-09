Zdroj: Národné športové centrum Tatry zlákali aj slovenského šampióna: Tomi Kid Kovács pochopil, že turistika nie je súťaž September je mnohými považovaný za ideálny mesiac na vysokohorskú turistiku. Radu starých horalov si k srdcu zobralo aj Národné športové centrum spolu so slovenskou boxerskou legendou Tomi Kidom Kovácsom. 8. september 2022 Tlačové správy

8. september 2022 Tlačové správy Tatry zlákali aj slovenského šampióna: Tomi Kid Kovács pochopil, že turistika nie je súťaž September je mnohými považovaný za ideálny mesiac na vysokohorskú turistiku. Radu starých horalov si k srdcu zobralo aj Národné športové centrum spolu so slovenskou boxerskou legendou Tomi Kidom Kovácsom.

Zdroj: Národné športové centrum

Rodák z Galanty a mnohonásobný šampión prijal výzvu od známeho moderátora Jána Tribulu a 2. septembra spoločne vykročili na vrchol jedného z najvyšších štítov Slovenska – Kriváň.

„Prišiel čas na to, aby človek dospel a spoznával naše hory a prírodu. Som v takom veku, že sa mi to zapáčilo. Na túry sme začali chodiť s mojou manželkou. Pri prvých trasách som si myslel, že ide o nejakú súťaž a každého som chcel predbehnúť. Potom mi však manželka vysvetlila, že to nie je o tom. Je to o prírode a tom pocite, že ste jej súčasťou,” povedal slovenský šampión na začiatku 13-kilometrovej túry. Majestátny Kriváň patrí k štyrom vrcholom, ktoré sú súčasťou výzvy Národného športového centra „Vykroč na vrchol.”

Turistická výzva pre pravých dobrodruhov!

Tí, ktorí sa bezplatne zaregistrujú na webe www.vykrocnavrchol.sk a zdolajú Kriváň, Ďumbier, Rysy a Zbojnícku alebo Téryho chatu, majú veľkú šancu stať sa výhercami viac ako 40 cien od GARMIN, PremiumBrands či Národného športového centra. Jedinou podmienkou je odfotiť sa na vrchole s čelenkou Národného športového centra, ktorá súťažiacim príde domov poštou po registrácii. Fotografiu je potrebné uverejniť na svojom Instagrame s hashtagmi #vykrocnavrchol, #acrossGeneration, #beactive a označením @narodnesporto­vecentrum.

Zdroj: Národné športové centrum

Tatranský končiar zlákal aj Tomiho zverencov

Svieži vzduch turistov nabudil k výkonom už od samého rána. Túra sa začala na Troch studničkách a Tomi Kid si na pomoc vzal aj deti zo svojej boxerskej akadémie. „Vysvetľoval som im, nech si to hlavne užijú,” prezradil Tomi Kid, ktorý malých turistov povzbudzoval na každom kroku. Počas výstupu na Kriváň je potrebné zdolať prevýšenie 1 354 metrov.

Symbol Slovenska sa týči v nadmorskej výške 2 495 metrov a cesta naň a späť trvá približne osem až deväť hodín. „Hovorí sa, že každý by mal aspoň raz v živote absolvovať túto túru,” pripomenul známy redaktor, ktorý zároveň dodal: „Každá túra sa končí až vtedy, keď sa živí a zdraví vrátite domov.” Základom každej túry je nepreceňovať svoje schopnosti. Nie je hanbou zastaviť a ísť domov, hory na vás počkajú. Tomi Kid sa kvôli bezpečnosti svojich malých zverencov rozhodol pod vrcholom otočiť, no spolu s Janom Tribulom sa dohodli na ďalšej spoločnej túre.

Zdroj: Národné športové centrum

Vykroč na vrchol, Slovensko!

Na tatranský končiar kráčajú ľudia už 250 rokov a tento rok sa k nim môžete pridať aj vy. Nielenže urobíte niečo pre svoje zdravie, ale môžete vyhrať aj skvelé vecné ceny. Okrem hlavnej výzvy, do ktorej sa zapojíte zdolaním štyroch slovenských vrcholov, si Národné športové centrum pre turistov pripravilo aj celoslovenskú výzvu „Vykroč na vrchol, Slovensko!” Tá sa uskutoční už 17. septembra po celom Slovensku. Úlohou súťažiacich je v tento deň vykročiť na akýkoľvek značený kopec na Slovensku, odfotiť sa s rozcestníkom a fotografiu uverejniť na svojom Instagrame s hashtagmi #vykrocnavrchol, #acrossGeneration, #beactive a označením @narodnesporto­vecentrum.

Viac informácií o výzve nájdete na www.vykrocnavrchol.sk

Zdroj: Národné športové centrum