10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann To boli NERVY, ale naši hokejisti duel proti Lotyšsku zvládli: PRVÝ triumf na MS! FOTO Slovenskí hokejisti po tesnej prehre s Českom si na svetovom šampionáte v Rige druhý duel zvládli! Poradili si s domácim tímom Lotyšska 2:1. 13. máj 2023 han Šport Hokej

13. máj 2023 han Šport Hokej To boli NERVY, ale naši hokejisti duel proti Lotyšsku zvládli: PRVÝ triumf na MS! FOTO Slovenskí hokejisti po tesnej prehre s Českom si na svetovom šampionáte v Rige druhý duel zvládli! Poradili si s domácim tímom Lotyšska 2:1.

10 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Hokejisti Slovenska zvíťazili nad Lotyšskom 2:1 vo svojom druhom zápase v základnej B-skupine MS v Rige. O prvom triumfe SR na turnaji rozhodol v 51. minúte kapitán Marek Hrivík.

Skóre otvoril už v 44. sekunde Matúš Sukeľ, Lotyši dokázali gólovo odpovedať v 37. minúte, keď Rodrigo Abols prekonal slovenského brankára Stanislava Škorvánka po úniku. Po Hrivíkovom góle sa domáci snažili vyrovnať, no nepomohla im ani vyše minútová presilovka o dvoch hráčov.

Slováci nastúpia na svoj tretí duel v pondelok od 15.20 SELČ proti Kanade, Lotyši budú hrať v rovnaký deň o 19.20 s Českom.

B-skupina:

Slovensko – Lotyšsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 1. Sukeľ (Cehlárik), 51. Hrivík (Koch, Pánik) – 37. Abols. Rozhodovali: Hölm (Švéd.), Sewell (V. Brit.) – Briganti (USA), Kroyer (Dán.), vylúčení: 5:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 8930 divákov.

Slovensko: Škorvánek – Kňažko, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš – Pánik, Hrivík, Kelemen – Hudáček, Sukeľ, Cehlárik – Chromiak, Tamáši, Regenda – Lantoši, Čacho, Okuliar

Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis – Daugavinš, Abols, Andersons – Indrašis, Batna, Rob. Bukarts – Balcers, Smirnovs, Keninš – Dzierkals, Džerinš, Rich. Bukarts – Locmelis

Priebeh zápasu

Prvá tretina

Slováci mali ideálny vstup do zápasu, keď už v 44. sekunde išli do vedenia. Cehlárik získal pri napádaní súpera puk za bránkou, efektnou zadovkou ho posunul Sukeľovi, ktorý pohotovo prestrelil Šilovsa – 1:0.

Rýchly gól dodal Slovákom sebaistotu a v prvej tretine predviedli viacero ofenzívnych akcií, no bez gólového úspechu. V 5. minúte neuspel Regenda, no v pohotovosti musel byť aj Škorvánek, ktorý podržal svoj tím pri šanci Bukartsa v polovici prvej časti. V jej závere Cehlárik pripravil streleckú pozíciu Sukeľovi a jeho strela skončila na žŕdke.

Druhá tretina

Lotyši pohrozili gólovou príležitosťou v úvode druhej časti a následne sa dostali k prvej presilovke v zápase. Vylúčenie Hudáčka však nedokázali potrestať, keďže defenzíva slovenského tímu im nedovolila vytvoriť výraznejší tlak. Onedlho Cehlárik nevyužil dve sľubné príležitosti a Okuliar nevyriešil ideálne prečíslenie s Chromiakom.

Práve Okuliar si v 35. minúte sadol na trestnú lavicu, jeho spoluhráči oslabenie zvládli, a po návrate z nej sa dostal do nádejného protiútoku, ale opäť bez úspechu.

V 36. minúte Okuliarovi zobral puk Abols a po úniku prekonal Škorváneka – 1:1.

Tretia tretina

Za nerozhodného stavu sa oba tímy dostali do niekoľkých nebezpečných situácií, ale v zakončení dlho zlyhávali. Rozhodujúci moment priniesla 51. minúta.

Pánik potiahol akciu do útočného pásma, po strele Kocha clonil pred bránkou Kelemen a keď brankár Šilovs vyrazil puk priamo pred nekrytého Hrivíka, Slováci viedli 2:1.

Počas tretej presilovky domácich reprezentantov Džerinš trafil do žŕdky a Lotyši sa od 56. minúty dostali do 68-sekundovej presilovky o dvoch hráčov. Ani v nej sa im vyrovnať nepodarilo a nevyšlo im to ani počas hry bez brankára, ku ktorej sa dostali v 59. minúte. V závere si vytvorili tlak, ale nedostali puk do Škorvánkovej bránky.

10 Galéria

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdroj: TASR