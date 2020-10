27. október 2020 MI Zo Slovenska Toto bude vážne! Jankovskej sa zrejme rozviazal jazyk, hovorí s prokurátorom

Bývalú štátnu tajomníčku a sudkyňu Moniku Jankovskú previezli z banskobystrickej väznice do Pezinka na špeciálnu prokuratúru. O stretnutie požiadala sama, a zrejme konečne vypovedá.

Na tento moment sa čakalo od marca. Vtedy Moniku Jankovskú poslal súd do väzby, pretože je obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku v kauze Búrka. Bývalá štátna tajomníčka a exposlankyňa za stranu Smer trvala na svojej nevine a odmietala vypovedať. Po dnešku by sa to mohlo zmeniť.

Stretnutie na prokuratúre

Portál Topky informuje, že M. Jankovská už pred dvoma týždňami napísala krátky list dozorujúcej prokurátorke Valérii Simonovej. Údajne mal len štyri vety a obvinená ním požiadala o stretnutie. To sa uskutočnilo v utorok.

„Informácie z prostredia justície hovoria o tom, že Jankovská prišla Simonovej ponúknuť svedeckú výpoveď proti mocným tejto krajiny, výmenou za nižší trest,“ uvádzajú Topky.

Ak sa to ukáže ako pravda, bývalá vplyvná žena slovenskej justície by mohla vyšetrovateľom poskytnúť cenné informácie, ktoré by mohli ohroziť mnoho mocných ľudí na Slovensku.

Veľká zmena

V Pezinku je prítomný aj advokát Moniky Jankovskej Peter Erdös, ale novinári sa od neho veľa nedozvedeli. Jeho klientka ho požiadala, aby neposkytoval žiadne informácie.

Topky však informujú, že bývalú štátnu tajomníčku napokon neprijala prokurátorka Simonová, ale prokurátor Peter Kysel, ktorý má na starosti aj zločinecké skupiny.

„Všetko nasvedčuje tomu, že veci, o ktorých vypovedá Monika Jankovská, bude dozorovať úplne iný prokurátor a nie Valéria Simonová,“ dodáva portál.

Medzitým sa na verejnosť dostala informácia, že M. Jankovská už prerušila protestnú hladovku, pretože jej zdravotný stav sa zhoršoval.

