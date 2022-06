2 Galéria Zdroj: Ikar Toto je malá knižná terapia... Porozprávam ti Zaujímavé, originálne, prosté a pritom také inšpiratívne. Ponorte sa do krátkych príbehov, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť sebe, svojim vzťahom a svojim obavám. 19. jún 2022 Tlačové správy

19. jún 2022 Tlačové správy Toto je malá knižná terapia... Porozprávam ti Zaujímavé, originálne, prosté a pritom také inšpiratívne. Ponorte sa do krátkych príbehov, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť sebe, svojim vzťahom a svojim obavám.

2 Galéria Zdroj: Ikar

Je tu nové vydanie svetového bestselleru Porozprávam ti od argentínskeho autora Jorge Bucaya. Je to kniha, vďaka ktorej možno vykročíte po tej správnej ceste a tou správnou nohou…

Tak ako Demián, ktorý má problémy čeliť svojmu každodennému životu, osobnému i pracovnému. Vyhľadá psychoanalytika Jorgeho, ktorý je vo svojej praxi trošku nekonvenčný a rozhodne sa svojmu pacientovi pomôcť rozprávaním príbehov.

Niekedy sú to bájky, inokedy ľudové rozprávky alebo rozprávanie zo súčasnosti. No jedno majú všetky spoločné: môžu pomôcť zmätenému Demiánovi nájsť šťastie a prekonať pochybnosti.

Tu je zopár názvov krátkych príbehov z knihy Porozprávam ti:

O dve čísla menšie topánky

Zakopaný poklad

Hluchá manželka

Prechod cez rieku

Húževnatý drevorubač

Sliepka a káčatká

Úbohé ovce

Sen otroka

Slepcova žena

„Toto sú príbehy, ktoré ma priviedli bližšie k ľuďom, ktorých som obdivoval a obdivujem pre ich múdrosť. Príbehy, ktoré sa mi skrátka páčia, z ktorých sa teším a ktoré čoraz viac milujem,“ tvrdí Jorge Bucay.

Niekto uvidí len zaujímavé príbehy. Ale ak viete a chcete hľadať v ich vnútri, možno narazíte na diamant, ktorý je tam skrytý. A je len na vás, ako s ním naložíte…

Prečítajte si jeden z mnohých príbehov – Pohľad lásky:

„Zdá sa mi, že moji rodičia zostarli a už nie sú veľmi pri zmysloch.“

„Ja mám pocit, že sa na nich pozeráš z iného uhla pohľadu.“

„A čo to má s tým spoločné? ‚Je to skrátka tak, ako to je‘, ako vravievaš.“

„Porozprávam ti príbeh.“

Kráľ bol zamilovaný do Sabriny, nízko postavenej ženy, z ktorej si spravil svoju poslednú ženu. Jedno popoludnie, keď bol kráľ na poľovačke, prišiel posol a oznámil, že Sabrinina matka je chorá. Hoci bolo zakázané používať súkromný kráľovský koč, Sabrina nastúpila do koča a uháňala za matkou i napriek tomu, že za porušenie zákazu vinník zaplatil hlavou. Po návrate kráľa ihneď informovali o celej situácii.

„Nie je úžasná?“ povedal. „Toto je skutočná láska dcéry. Neváhala riskovať vlastný život, aby sa postarala o matku. Je úžasná!“

Ďalší deň, keď Sabrina sedela v záhrade paláca a jedla ovocie, prišiel kráľ. Princezná ho pozdravila a odhryzla si z poslednej broskyne, ktorá jej zostala v košíku.

„Vyzerajú dobre!“ povedal kráľ.

„Aj sú,“ odpovedala princezná. Natiahla ruku a podala svojmu milému poslednú broskyňu.

„Ako ma miluje!“ poznamenal kráľ. „Vzdala sa vlastného potešenia, aby mi dala poslednú broskyňu z košíka. Nie je fantastická?“

Prešlo niekoľko rokov a, ktovie prečo, z kráľovho srdca sa vytratila láska aj vášeň. Sedel so svojím najbližším priateľom a vyhlásil: „Nikdy sa nesprávala ako kráľovná. Vari neporušila môj zákaz a nepoužila môj koč? Ba čo viac, spomínam si, že raz mi dala zjesť nahryznuté ovocie.“

„Realita je vždy rovnaká. A čo je, tak skrátka je. Avšak, tak ako v príbehu, človek si môže vyložiť situáciu tak či onak.

‚Dajte si pozor na svoje vnímanie,‘ povedal múdry muž Badwin.“

AK JE TO, ČO VIDÍŠ,

UPRAVENÉ „NA MIERU“ REALITE,

KTORÁ TI NAJVIAC VYHOVUJE…

… NEDÔVERUJ SVOJIM OČIAM!

Milan Buno, knižný publicista

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Ikar