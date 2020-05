7. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej TOTO je najlepšia formácia slovenskej histórie: Čo poviete, TRAFILI sa do vášho vkusu?

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zverejnila na svojom webe historicky najlepších hráčov krajín. Do tej slovenskej sa dostali legendy!

Zdroj: TASR

Najlepšiu šestku Slovenska vytvorila IIHF z brankára Vladimíra Dzurillu, obrancov Ľubomíra Višňovského a Zdena Cháru a útočného tria Peter Šťastný, Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy.

Nevedeli si vybrať

Web IIHF zdôraznil, že vzhľadom na počet 5,4 milióna obyvateľov je veľké množstvo slovenských hokejových talentov narodených v 70. rokoch minulého storočia ohromujúce. Spomenul aj ďalších hráčov, ktorí sa do najlepšej šestky nedostali. Vyzdvihol Ladislava Nagya, Mariána Hossu, Jozefa Stümpela, Mariána Gáboríka, Pavla Demitru i Petra Bondru.

Chýbal aj „žiletka“

Keďže je na súpiske niekdajší legendárny gólman Dzurilla, natíska sa otázka, či by tam nemal chýbať aj taký útočník, akým bol v minulosti Jozef Golonka. Určite by si hviezdny hráč jeho kvalít zaslúžil byť v tejto šestici, ale to isté by mohlo platiť aj u Petra Bondru, či mnohých ďalších.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk