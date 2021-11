14 Galéria Zdroj: Instagram.com/queennyakimofficial TOTO je najtmavšia modelka sveta: KRÁSNA a slávna aj napriek výsmechom! FOTO Jej krásu pozná celý svet! Aj napriek tomu, že rodáčka z africkej Etiópie Nyakim Gatwechová to v mladosti nemala jednoduché kvôli narážkam na jej tmavú farbu pleti, dokázala preraziť. 8. november 2021 han Magazín Ona

8. november 2021 han Magazín Ona TOTO je najtmavšia modelka sveta: KRÁSNA a slávna aj napriek výsmechom! FOTO Jej krásu pozná celý svet! Aj napriek tomu, že rodáčka z africkej Etiópie Nyakim Gatwechová to v mladosti nemala jednoduché kvôli narážkam na jej tmavú farbu pleti, dokázala preraziť.

Pri pohľade na jej odtieň kože si uvedomíte, že je naozaj extrémne tmavý. Kým v mladosti trpela komplexom kvôli výsmechom, neskôr sa práve vďaka tomu stala vo svete modelingu kráľovnou. Má prezývku Kráľovná temna. Jej cesta za slávou však nebola jednoduchá.

Presne tak. Jej cesta za slávou však nebola jednoduchá. Stala sa však populárnou aj preto, že má na Instagrame takmer milión sledujúcich.

Niečo o Nyakim

Rodičia sú z Južného Sudánu, ale ona sa narodila v Etiópii, kam sa jej rodina presťahovala počas občianskej vojny. Neskôr sa celá rodina presunula do utečenského tábora v Keni a následne do USA. To mala Nyakim 14 rokov. Tam musela znášať kvôli svojej farbe pleti urážky a výsmech.

„Si taká čierna a choď sa osprchovať,“ posmievali sa jej. V niektorých chvíľach si chcela modelka nechať kožu vybieliť!

Neskôr sa ale práve vďaka tomu stala slávna a začali sa o ňu trhať svetové značky ako Calvin Klein, L'Oréal či Cosmopolitan. Teraz je Nyakim na vrchole slávy.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

14 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk