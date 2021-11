Zdroj: Facebook.com/Tublatanka Spevák a líder TUBLATANKY oslavuje okrúhle jubileum: Maťo Ďurinda je šesťdesiatnik! Takmer 40-ročná hudobná kariéra speváka, skladateľa a gitaristu Martina Ďurindu je nerozlučne spojená s kapelou Tublatanka, ktorej hity znejú dodnes v rádiách na Slovensku a v Česku. Uhádli by ste, že jej líder má dnes 60. rokov?! 8. november 2021 han Magazín

Spoluzakladateľ a dlhoročný líder Tublatanky sa dnes, v pondelok 8. novembra, dožíva 60 rokov.

Martin Ďurinda sa narodil 8. novembra 1961 v Bratislave. V hre na gitaru a klavír je samoukom, spievať ho učila matka, hlasová pedagogička na vysokej škole. Ešte v tínedžerskom veku v roku 1977 sa stal členom skupiny Nervy, v ktorej pôsobili ďalší dnes už známi hudobníci Andrej Šeban či Marián Greksa.

Niečo o Maťovi

Po maturite začal v roku 1982 študovať farmáciu na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne dokončil, ale dal prednosť koncertným pódiám pred lekárenským bielym plášťom. V roku 1982 stál za vznikom legendárnej kapely Tublatanka. V pôvodnej trojčlennej zostave boli okrem Ďurindu basový gitarista Pavol Horváth a bubeník Juraj Černý. Názov kapely odvodili z mena Tublat. Tak sa volal opičiak z knihy Tarzan od Edgara R. Burroughsa.

Prvý koncert Tublatanka odohrala 31. januára 1983 a zaujala nielen na pomery vtedajšej doby originálnym rockovým zvukom, či textami Martina Sarvaša, ale aj tým, že jej prvým koncertným kostýmom boli ľudové kroje. O dva roky neskôr vydala Tublatanka ešte ako amatérska skupina prvý album Tublatanka (1985).

Rok po vydaní dnes už legendárnej platne, z ktorej pochádzajú skladby Šlabikár, Dajte mi na to liek, Rieka či Priateľ, sa trojica na čele s Ďurindom vydala na profesionálnu dráhu a vydala nemenej úspešný album Skúsime to cez vesmír (1986). Druhým albumom, na ktorom sa skupina prezentovala hitmi Skúsime to cez vesmír, Dnes či Vo veľkej škole dní, sa Tublatanka definitívne usadila v popredí česko-slovenskej hudobnej scény.

To boli hity!

Aj na skladbách z nasledujúceho albumu Žeravé znamenie osudu (1988) sa skladateľsky podieľal Ďurinda a textársky Sarvaš. Z tretej platne pochádza pieseň Pravda víťazí, ktorá odznela aj počas demonštrácií v Novembri ´89.

Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia Tublatanka dosiahla veľkú popularitu, keď v ankete Zlatý slávik v kategórii skupiny skončila za roky 1989 a 1990 na treťom mieste a Ďurinda v kategórii spevákov bol siedmy za rok 1990.

Po Nežnej revolúcii kapela nahrala album Nebo, peklo, raj (1990). Tri roky po jeho vydaní odišiel zo skupiny Paľo Horváth. Po jeho odchode pozval Ďurinda do Tublatanky gitaristu Doda Dubána zo skupiny Money Factor.

Tragická smrť

V roku 1994 sa Tublatanka zúčastnila v Dubline na 39. ročníku súťaže Veľká cena Eurovízie so skladbou Nekonečná pieseň. Vo finále skončila na 19. mieste. O dva roky neskôr odišiel zo skupiny aj pôvodný bubeník Juraj Černý (zomrel 26. februára 2016). Tragicky vyhasol 25. apríla 2003 aj život Doda Dubána. V súčasnosti sú Ďurindovými spoluhráčmi basový gitarista Juraj Topor a bubeník Peter Schlosser.

Tublatanka na čele s lídrom Ďurindom má na konte dve desiatky vydaných albumov a kompilácií. Napríklad album Patriot vyšiel v roku 2005 a Svet v ohrození v máji 2010. V decembri 2011 nahrala skupina koncertné DVD s názvom Tublatanka 25 Rockov Live, na ktorom je záznam koncertu kapely v pražskej Retro Music Hall. V novembri 2012 vydali kompiláciu Cítim sa fajn/Najväčšie hity No.3 a v januári 2016 DVD Tublatanka 30 Rockov/Vo veľkej škole dní.

Súčasná tvorba

V decembri 2017 skupina predstavila vianočnú pieseň Duch Vianoc a v apríli 2018 nahrala spolu s českou rockovou legendou Citron spoločný song Silní a nezlomní, ktorý uviedli aj na spoločnom turné. V decembri 2020 vyšiel vinylový dvojalbum Tublatanka Najlepšie roky.

Dlhoročný líder Tublatanky Martin Ďurinda získal cenu Zväzu a interpretov za rok 2018 v kategórii najlepší spevák.

Zdroj: TASR