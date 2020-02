12. február 2020 MAK Správy TOTO JE UŽ ŠIALENÉ! Rúti sa na nás ďalšia víchrica - Victoria

Jedna víchrica za druhou. Do Európy sa rúti Dennis, ktorý sa nad kontinentom zmení na Victoriu. Vyčíňanie počasia pocítime už cez víkend.

Zdroj: TASR

Počasie opäť potrápi Európu. Nad Atlantikom sa prehlbuje tlaková níž, ktorú si už pomenovali ako britskí, tak aj nemeckí meteorológovia. Vieme tak ďalšie meno víchrice, ktorá potrápi Európu. Informuje portál iMeteo.sk.

Európa ešte stále odstraňuje škody, ktoré počas víkendu a začiatkom týždňa napáchala víchrica Sabine a už sa na nás rúti ďalšia. Meteorológovia predpovedajú, že aj táto víchrica ovplyvní počasie v celej Európe a opäť prinesie aj značné škody.

Dobrou správou je, že najčerstvejšie predpovede rátajú tým, že blížiaca sa víchrica bude o niečo slabšia ako Sabine, ktorá si vyžiadala aj niekoľko ľudských životov.

Nad Britániou bude vyčíňať Dennis

Cez Atlantik sa v uplynulých dňoch presúva do Európy jedna níž za druhou. Nad Atlantikom sa totiž vyskytuje mimoriadne silné tryskové prúdenie, tzv. jet stream, ktoré využívajú aj lietadlá, ktoré nedávno pokorili rekord. Okrem toho však toto tryskové prúdenie nevyužívajú len lietadlá, ale ak sa do takéhoto prúdenia dostane tlaková níž, tá zosilnie a doslova sa vyrúti smerom k Európe. Presne to sa udeje aj počas nasledujúcich dní.

Britským ostrovom sa priebežne presúva niekoľko tlakových níží a tie už do víkendu prinesú upršané a veterné počasie. No poriadne ródeo nás čaká až počas víkendu.

Tlaková níž, ktorej britskí meteorológovia dali meno víchrica Dennis, dorazí k Britským ostrovom v sobotu. Prinesie nárazy vetra o sile viac ako 100 km/h a okrem toho aj silné lejaky. Preto meteorológovia upozorňujú obyvateľov ostrovov, aby sa pripravili aj na možné záplavy.

U nás Victoria

V noci zo soboty na nedeľu začne vietor silnieť aj v Európe. Rozfúka sa najprv vo Francúzsku, v Španielsku, v Beneluxe, Škandinávii a na severe Nemecka. Poryvy vetra budú aj tu dosahovať rýchlosť cez 100 km/h.

Víchrica však pri vstupe nad kontinent dostane nové meno, nakoľko v našej oblasti tlakové níže pomenovávajú nemecký meteorológovia. Tí jej dali ďalšie meno v poradí, a teda po Sabine príde Victoria.

Víchrica Victoria sa počas nedele rozfúka už v celom Nemecku, v Poľsku, ale potrápi aj našich susedov v Česku. V južnej polovici Nemecka a v Česku však už budú poryvy vetra o čosi slabšie, okolo 80 km/h.

To, v akej sile udrie Victoria na našom území zatiaľ nie je známe a numerické modely prinášajú skreslené údaje.

Vietor však na našom území začne zrejme silnieť už v nedeľu večer a predbežne sa očakáva mierne slabší vietor ako pri víchrici Sabine, či Petra.

Sledujte Dnes24.sk alebo Facebook Dnes24, v ďalších dňoch budeme situáciu upresňovať a aktualizovať!

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: iMeteo.sk