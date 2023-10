Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Toto že je OKTÓBER? Teploty môžu stúpať až k +25 °C a prídu aj BÚRKY! Najbližšie dni prinesú zaujímavé počasie, ktoré bude na druhú polovicu októbra poriadne nezvyčajné. 18. október 2023 Zo Slovenska

Slovensko ešte čaká mimoriadne teplé počasie. Prekvapilo to aj odborníkov, ktorí pôvodne očakávali nástup zimy. „Hranica medzi zimou a doslova letom bude priamo nad našou oblasťou, a tak počasie bude mimoriadne rozdielne,“ informuje portál iMeteo.sk.

Bude to zaujímavé

Zmena nastane vo štvrtok popoludní. Vo vlhkom a veľmi teplom vzduchu sa začnú tvoriť prvé zrážky. V noci na piatok sa má na väčšine nášho územia rozpršať. To síce na jeseň nebude nezvyčajné, no to pravé prekvapenie príde už v piatok.

„To sa príliv veľmi teplého vzduchu do našej oblasti zintenzívni a počas dňa sa očakáva silný, juhozápadný vietor. Bude pomerne veterno, ale nezvyčajne teplo. V piatok popoludní budú teploty na našom území stúpať na +17 až +25 °C,“ píše portál.

V piatok sa tak musíme pripraviť na poriadne nezvyčajné počasie. Síce bude veterno, no vietor nebude nepríjemný, nakoľko bude teplý. Navyše, vietor bude hnať teploty k letnej hranici +25 °C!

Teplo, vietor a búrky

„Teplý vzduch k nám bude prúdiť po prednej strane tlakovej níže so stredom nad západnou Európou, no teplo nebude v celom našom regióne. Naprieč Nemeckom a Poľskom sa bude tiahnuť výrazné teplotné rozhranie, ktoré doslova oddelí leto od zimy. Zatiaľ, čo sobota prinesie na naše územie nezvyčajne teplé ráno, ktoré na naše územie môže priniesť dokonca aj búrky, tak v Berlíne, či vo Varšave bude len slabo nad nulou a očakáva sa tu sneženie,“ dodáva iMeteo.sk.

Prichádzajúci víkend by sa mal niesť ešte v znamení teplého, no oblačného počasia: „Príliv teplého vzduchu, ktorý sa v našej oblasti očakáva od piatka dokonca prinesie búrky. Tie sa budú vytvárať, akoby bolo leto, v teplom a vlhkom vzduchu. Prvé búrky hrozia už v piatok večer, no oveľa početnejšie sa budú vyskytovať počas víkendu.“

Pripraviť sa tak musíme na bláznivé dni. Odštartuje to dažďom vo štvrtok, v piatok pribudne silný vietor a vysoké teploty a víkend prinesie aj búrky. Naši severní susedia dokonca očakávajú prvú snehovú nádielku.

