Dnes o 13:54 ELA Krimi Tragédia po pôrode! Matka mala vyhodiť novorodenca z 2. poschodia

Podľa príbuzných mala prvorodička Alžbeta (18) doma potajme predčasne porodiť, a dieťa následne vyhodiť z okna.

Zdroj: TASR/František Iván

K tragédii po domácom pôrode malo dôjsť v stredu, hodinu po polnoci na košickom sídlisku Luník IX. Ako prvý upozornil na prípad portál Čas.sk.

Podľa príbuzných prvorodičky, 18-ročnej Alžbety, mladá žena v noci potajme predčasne porodila malého chlapčeka bez známok života, a potom ho údajne vyhodila z balkóna na 2. poschodí. Rodina sa o tom mala dozvedieť až ráno.

Hrôzostrašnú informáciu potvrdil portálu aj 18-ročný otec dieťaťa Patrik. „Neoznámila nám, že jej bolo zle. Nikto doma nevedel, že porodila, ani nevolala o pomoc. Ak by nám aspoň niečo povedala, hneď by sme privolali záchranku a išli do nemocnice,“ povedal otec dieťaťa s tým, že mladá žena bola tehotná približne osem mesiacov a na dieťa sa tešili.

Ako dodal, mladá žena bola v šoku a bála sa. Zrejme konala skratovo a dieťa vyhodila z balkóna. Polícia podľa krajskej košickej hovorkyne vykonáva v prípade potrebné procesné úkony. „Vzhľadom na citlivosť danej udalosti, nebudeme zatiaľ o tom informovať. Momentálne prebieha vyšetrovanie tejto tragédie,“ informovala nás krajská policajná hovorkyňa Jana Mesárová.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk