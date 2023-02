Zdroj: Facebook.com/Na telo s Michalom Kovačičom TRAPAS Hegera v priamom prenose: To si robíte srandu, smial sa moderátor, VIDEO Povereného premiéra vykoľajila divácka otázka, ktorú mu prečítal moderátor. Slováci sa bavia na Hegerovom zmätenom výraze. 13. február 2023 Barbara Dallosová Správy Politika

13. február 2023 Barbara Dallosová Správy Politika TRAPAS Hegera v priamom prenose: To si robíte srandu, smial sa moderátor, VIDEO Povereného premiéra vykoľajila divácka otázka, ktorú mu prečítal moderátor. Slováci sa bavia na Hegerovom zmätenom výraze.

Nedeľná diskusná relácia Na telo bola stretnutím povereného premiéra a expremiéra. Za pultík si spolu sadli Eduard Heger (OĽANO) a Peter Pellegrini (Hlas-SD).

Politici spolu prebrali viacero aktuálnych tém. Súčasťou scenára relácie je vždy aj okienko, kde moderátor politikom položí otázky od divákov. A práve tu prišiel moment, ktorý premiéra Hegera poriadne zahanbil.

Zmätené pohľady

Moderátor Michal Kovačič mu tlmočil otázku od diváka Juraja: „Rád by som sa spýtal pána premiéra, že ak niekto dostane výpoveď, či je podľa neho v poriadku poberať plat ďalších zhruba deväť mesiacov.“

Zrejme všetkým divákom bolo jasné, že otázka je narážkou na to, že hoci vláda padla, jej členovia naďalej poberajú niekoľkotisícové platy. Nie však Eduardovi Hegerovi. „Neviem o akom prípade sa rozprávame, lebo väčšinou tie zmluvy sú nastavené nejak,“ začal sa zamýšľať so zmäteným výrazom.

„Pán premiér, to si robíte srandu,“ vstúpil mu do toho zjavne pobavený Kovačič. „Pepáčte?“ nechápavo hovorí premiér a moderátor mu následne objasní, že ide o narážku na jeho osobu.

Hegerova reakcia

Tu už sa Hegerovi rozjasní a situáciu začne rýchlo zachraňovať.

„Aha, jáj, prepáčte. Ale ja ešte do práce chodím a sme poverená vláda. Možno by to bolo dobré vysvetliť, že pani prezidentka nás poverila, takže my chodíme normálne do práce, pracujeme, rokujeme, schvaľujeme zákony aj nariadenia na vláde, pretože túto kompetenciu stále máme. Čiže nemáme len kúrenie a svietenie, ako to hovoria niektorí opoziční lídri. Takže toto sa nášho prípadu určite netýka,“ bránil sa Heger.

Slováci sa bavia

Zakopnutie povereného premiéra nezostalo bez odozvy. Niektorí nad ním spínajú ruky, iní sa bavia. „Heger čistá katastrofa. Nedokáže odpovedať ani na jednu jedinú otázku. On by prepadol aj v prvej ľudovej. Hanba na 100 rokov. Môže konkurovať jedine Remiške. Ich dvoch dať do debaty tak to by bol najlepší Silvestrovský program,“ nešetril premiéra ani ministerku Remišovú jeden z komentujúcich.

„Keď sa z odvolaného podpriemera smeje aj moderátor, tak potom asi nie je všetko v poriadku,“ myslí si ďalší. „Heger ako akumulátor by nenabil ani tužkovú baterku,“ žartuje iný užívateľ.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

E. HEGER A P. PELLEGRINI V NA TELO ODPOVEDALI NA DIVÁCKE OTÁZKY Ak ste nestihli sledovať Na telo naživo v tradičnom... Posted by Na telo s Michalom Kovačičom on Sunday, February 12, 2023

Zdroj: Dnes24.sk