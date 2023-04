Zdroj: www.pexels.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ste nezadaní a túžite po láske? PRIŠIEL váš čas! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 3. apríla do 9. apríla 2023? 2. apríl 2023 Magazín Lifestyle

Baran

V pondelok sa snažte v každej oblasti života zachovať pokoj a rozvahu, pretože budete podráždení a nervózni, z čoho bude vyplývať vaša snaha negatívnym spôsobom dráždiť vaše okolie. Mohli by ste si narobiť veľa nepriateľov a stratiť ľudí, ktorí doteraz pri vás stoja a sú vám oporou. Od utorka sa všetko začne okolo vás dostávať do normálnych koľají. V závere týždňa a počas víkendu sa vám bude dariť v citovej oblasti. Vzťahy, ktoré sú stabilné, sa budú ešte viac utužovať a vy nezadaní, máte možnosť spoznať novú lásku.

Býk

V zamestnaní sa vám bude aj počas tohto týždňa dariť realizovať všetky projekty a plány a môžete očakávať aj nové ponuky či už na spoluprácu, alebo nové zákazky. V pondelok budete mať veľkú priazeň nebeskej oblohy u opačného pohlavia, čo by ste vy, čo ste nezadaní a túžite po láske, mohli využiť a dať šancu novým citom a láske. Od stredy až do nedele sa môžete doma pustiť do „rekonštrukcií“ všetkého druhu, teda aj do tých, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov medzi vami a rodinnými príslušníkmi.

Blíženci

V tomto pracovnom týždni by ste sa mali naozaj venovať iba práci a nepúšťať sa do debát s kolegami o jej spôsobe realizácie, pretože budete mať snahy byť povýšeneckí a provokovať, čo by viedlo k zbytočným napätým situáciám medzi vami. Šetrite si energiu na niečo užitočné a osožné v rámci vašich domácich aktivít, pre ktoré vám bude nebeská obloha zvlášť od stredy do nedele naklonená. Taktiež aj v oblasti citov a lásky sa budete cítiť príjemne a v pohode.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk