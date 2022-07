Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Koho čaká víkend plný spaľujúcej vášne? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 18. do 24. júla 2022? 19. júl 2022 Magazín

Rak

Celý tento pracovný týždeň sa môžete v zamestnaní venovať aj zložitým úlohám, ale okrem utorka, pretože to bude pre vás doslova deň blbec. Všetko vám bude padať z rúk. Preto sa podľa toho zariaďte. Aj v partnerskom spolužití bude pre vás utorok nepríjemný. Pripravte sa na nedorozumenia medzi vami a hádky. Naopak počas piatku máte na vašej strane priazeň hviezd. Využite ju napríklad na spoločný romantický večer pri sviečkach.

Lev

Vo vašom zamestnaní sa chystajú nepríjemné zmeny, ale vám to nedokáže zobrať dobrú náladu, elán a chuť pracovať. Čo je pre vás dôležité je to, že tie zmeny sa nedotknú ani vašich dobrých financií. V partnerskom spolužití sa hneď v pondelok nedokážete vyhnúť nepríjemným hádkam, ale už od štvrtka sa to upokojí a dokonca medzi vás vstúpi nová iskra, ktorú môžete cez víkend spoločne rozdúchať do spaľujúcej vášne.

Panna

V pondelok, utorok a v stredu budete musieť na pracovisku riešiť viac problémy ako samotné úlohy, ktoré ste si naplánovali, ale aj tie sa vám podarí zvládnuť. Štvrtok a piatok už budú v pohode a bez problémové. V súkromí sa v priebehu týchto dní cítite príjemne a spokojní. Vy čo ste nezadaní a radi by ste to zmenili, máte šancu. Preto neseďte doma, ale choďte niekam medzi ľudí. Tam stretnete svoju novú lásku.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

