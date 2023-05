Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Máj, mesiac LÁSKY. Kto si ju užije najviac? Vstúpili sme do nového mesiaca. O máji sa hovorí, že je mesiacom lásky. Kto ju pocíti v prvom týždni? Takto sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 1. do 7. mája 2023. 1. máj 2023 ELA Magazín

1. máj 2023 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Máj, mesiac LÁSKY. Kto si ju užije najviac? Vstúpili sme do nového mesiaca. O máji sa hovorí, že je mesiacom lásky. Kto ju pocíti v prvom týždni? Takto sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 1. do 7. mája 2023.

Baran

Máte veľa energie a aj dobrých nápadov, ktorými by ste dokázali všetkým okolo vás, že v tom, čo robíte, ste profesionáli. Nedokážete to využiť, pretože aj počas tohto týždňa nebudete schopní vychádzať s vašimi spolupracovníkmi a dokonca aj s nadriadenými budete polemizovať o ich rozhodnutiach, čo nie je je pre vás dobré. Preto, ak to dokážete, zamerajte sa iba na vaše povinnosti a nič iné neriešte. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote sa snažte držať sa v ústraní. Relaxujte.

Býk

V zamestnaní si počas tohto týždňa dokážete získať na svoju stranu všetkých, pre vašu ochotu a ústretovosť. Máte šancu nadviazať nové, výhodné pracovné kontakty a známosti, ktoré vám z dlhodobého hľadiska prinesú ďalšie zákazky a spoluprácu. V súkromí, a zvlášť v citovej oblasti vášho života, ste viac nespokojní so stavom v akom sa nachádzate, ale je to oveľa lepšie ako v predchádzajúcich dňoch. Snažte sa na to pozerať z tohto uhla pohľadu.

Blíženci

Tento týždeň pre vás na pracovisku platí: dvakrát meraj a raz rež. Preto skôr, ako sa rozhodnete vašim nadriadeným predložiť nové návrhy, prejdite si ich ešte raz dôkladne, aby ste sa uistili, že v nich nebude ani najmenšia, čo i len kozmetická chyba. V takom prípade máte istotu, že u nich uspejete. V osobnom živote, v rodinnom či partnerskom spolužití sa počas týchto dní nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by vás mali nepríjemne zaskočiť.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk