Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Viaceré znamenia budú mať mnoho nápadníkov! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 6. novembra do 12. novembra 2023? 5. november 2023 ELA Magazín

5. november 2023 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Viaceré znamenia budú mať mnoho nápadníkov! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 6. novembra do 12. novembra 2023?

Baran

V zamestnaní si počas tohto týždňa dokážete plniť všetky vaše pracovné povinnosti bez problémov. Cítite spokojnosť, preto si dávajte pozor na vaše zdravie – prechladnutie, aby vám to nenarušilo všetky ostatné aktivity. V oblasti citov a lásky vám v priebehu týchto dní nebeská obloha naozaj praje. Dobre si premyslíte, ako túto priazeň využijete. Nedajte sa zlákať k niečomu lacnému, pretože by ste to neskôr mohli oľutovať.

Býk

Prvá polovica tohto týždňa bude na vašom pracovisku pokojná a pohodová. No počas jej druhej časti sa snažte, pretože máte vysokú šancu si kariérne výrazne polepšiť. V súkromí, hlavne v citovej oblasti, budete trochu rozhodený hlavne vy, čo ste v stabilných vzťahoch. Máte spoľahlivých partnerov, ale budete vystavený aj záujmu iných nápadníkov, nápadníčok, preto veľmi rozumne zvážte každý váš krok a rozhodnutie, aby ste si pre chvíľkový flirt nenarušili vaše doteraz dobré a bezproblémovo fungujúce vzťahy.

Blíženci

Toto je ten správny čas, počas ktorého by ste mali zapojiť všetky vaše schopnosti a využiť všetky možnosti. Máte príležitosť v rámci vašej pracovnej pozície postúpiť o veľký krok smerom nahor, a máte ideálne podmienky na finančné investície. Tak neváhajte a pustite sa do toho. Tento týždeň ste naozaj na vlne úspechu a celkovej spokojnosti, pretože aj v osobnom živote sa nemáte na čo sťažovať. Aj v tejto oblasti vášho života vám všetko vychádza.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk