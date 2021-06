Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Hviezdy mimoriadne prajú v láske Strelcom Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. júna - 4. júla? 27. jún 2021 Magazín

27. jún 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Hviezdy mimoriadne prajú v láske Strelcom Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 28. júna - 4. júla?

Baran

Máte pred sebou nesmierne úspešný pracovný týždeň, v ktorom ako budú dni plynúť, v každom jednom sa vám bude viac a viac dariť. Preto je viac ako isté, že ste so sebou na výsosť spokojní. V súkromí a zvlášť v oblasti lásky a citov to bude rovnaké. Venuša, planéta lásky, stojí pri vás, takže vy, čo ste nezadaní a túžite po láske, budete šťastne zadaní. Vám, čo ste v stabilných vzťahoch, prichádza do nich nová iskra.

Býk

Tento pracovný týždeň vás zastihne plných optimizmu, elánu a veľkej chuti do práce. Rátajte s tým, že vaše snahy budú mierne brzdené určitými nie moc príjemnými zmenami zo strany vašich zamestnávateľov. Ale nakoniec aj tie zvládnete bez problémov. V osobnom živote ste v podstate spokojní, až na menšie malé mráčky na partnerskom nebi, ale aj tie sa vám spoločne podarí rozohnať.

Blíženci

Napriek tomu, že zo strany niektorých vašich spolupracovníkov budete musieť čeliť ich nepriazni, sa vám darí postupovať v kariére a finančne si tiež nebudete mať na čo sťažovať. A tomu sa tešíte najviac. Taktiež aj v oblasti lásky a vzťahov vám nebeská obloha mimoriadne praje. Je len otázne, či si to budete mať čas aj uvedomovať pre vašu pracovnú vyťaženosť. Ak nie, bola by to veľká škoda.

Rak

Ak si odmyslíte štvrtok, počas ktorého budete v zamestnaní roztekaní a nervózni, tak cez ostatné pracovné dni vám ide všetko ako dobre namazaný stroj. Dariť sa bude hlavne vám, podnikateľom. V súkromí budete mať pondelok, utorok a celý víkend naplnené láskou a citmi. Máte ideálne obdobie vašim vzťahom, či už sú začínajúce, alebo dlhodobé, dať novú iskru napríklad v podobe romantickej večere.

Lev

Úspech sa neodpúšťa a v tomto duchu sa bude niesť tento váš pracovný týždeň. Pár vašich kolegov sa nedokáže zmieriť s tým, že ste úspešní vo všetkom, do čoho sa pustíte a tak sa vám snažia už nejaký čas škodiť. Ale napriek ich snahám vy napredujete ďalej či už v kariére, alebo finančne. Ani v osobnom živote to počas týchto dní nebude inak. Tiež len radosť a úspech. Tak si to všetko užite maximálne ako sa bude dať.

Panna

Na vašom pracovisku ste lídrom a to sa niektorým vašim kolegom nepáči, preto očakávajte, že sa vám budú snažiť mariť vaše snahy. Ale nič im to nebude platné, pretože vy úspešne pokračujete v kariére a aj finančne sa vám darí a to vás teší. Aj v rodinnom a partnerskom spolužití je všetko v najlepšom poriadku, ale akosi si to nebudete vedieť vychutnať pre vaše pracovné vyťaženie.

Váhy

Ste nabití energiou, elánom a novými nápadmi, ktoré by ste chceli uviesť do praxe, ale vaše snahy vám zahatia nepríjemne zmeny zo strany vašich nadriadených a tie vás zaskočia. Ale nakoniec sa aj s nimi dokážete úspešne popasovať. V partnerskom spolužití je všetko v úplnom poriadku, až na menšie mráčky, ale to nie je problém. Spoločne s vašimi polovičkami ich dokážete jeden po druhom odstrániť.

Škorpión

V zamestnaní sa vám darí na všetkých frontoch. Kariérne aj finančne rastiete, zo strany vašich spolupracovníkov si užívate ich obdiv a uznanie, ale pre vás z neznámych dôvodov vám vaši nadriadení prejavujú nedôveru. Neriešte to. V partnerskom spolužití pozor na pondelok. Nedajte sa vašimi polovičkami vtiahnuť do hádok. Boli by zbytočné. Zostávajúce dni už budú v pohode a pokojné.

Strelec

Je pred vami veľmi príjemný, no hlavne plodný pracovný týždeň, ale vám sa napriek tomu stále niečo nezdá. Buďte v pohode a nezaoberajte sa tým. Všetko je v najlepšom poriadku. Aj vo vašom prípade ak ide o lásku a city, vám hviezdy mimoriadne prajú, zvlášť v prvej polovici týždňa. Preto buďte pozorní a vnímaví na všetko, čo sa deje vo vašej blízkosti. Zvlášť vy, nezadaní.

Kozorožec

Ešte stále sa veziete na vlne pracovného neúspechu a to sa potvrdí aj počas tohto týždňa. Ste z toho zdeptaní a znechutení. Ale cez to všetko sa snažte trochu uvoľniť. Nič netrvá večne a časom sa to všetko otočí vo váš prospech. V súkromí si urobte radosť v stredu aj v spoločnosti vašich partnerov. Hviezdy vám v tento deň prajú v citoch. Naopak, pozor na piatok, hrozia zbytočné hádky medzi vami.

Vodnár

Je pred vami pracovne náročný týždeň v tom slova zmysle, že každá vaša snaha sa bude míňať účinkom. Vy, čo podnikáte a uvažujete o investíciách, radšej si to odložte na lepšie obdobie. hrozia vám straty. Ani v súkromí a zvlášť v láske vám ruže nekvitnú. Skúste sa zamyslieť nad tým, či je len vaša partnerka vinná, že vám to medzi vami neklape tak, ako by ste si to predstavovali a chceli.

Ryby

V priebehu týchto dní by ste nemali byť prioritne zameraní na vašu kariéru. Snažte sa len pracovať tak, ako najlepšie viete a vaše výsledky sa stretnú s uznaním vašich nadriadených, ktorí vám sami ponúknu lepšiu pozíciu. V partnerskom spolužití si to s vašimi polovičkami užijete naplno už v pondelok. Cez víkend medzi vami hrozia nedorozumenia a hádky, preto by bolo dobré, ak by ste im dokázali predísť.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

