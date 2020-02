2. február 2020 Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Pozor na intrigy v práci, komu hrozia?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 3. - 9. februára 2020?

Baran 21.3. – 20.4.

Počas tohto týždňa budete mať na pracovisku ozaj náročné všetko, do čoho sa pustíte. Budete riešiť viac problémy a prekážky ako sa venovať samotným úlohám, ktoré máte počas týchto dní naplánované. A ani po finančnej stránke nebudete ohodnotený podľa vašich predstáv. Aspoň v oblasti rodinných záležitostí a partnerského spolužitia to bude v poriadku. Využite to a počas nadchádzajúceho víkendu si poriadne odpočiňte a relaxujte.

Býk 21.4. – 20.5.

Toto bude váš týždeň ak ide o pracovné záležitosti. Bude sa vám totiž dariť vo všetkom a hlavne vo finančných transakciách. Dokonca očakávajte ponuky na nové spolupráce alebo na nové miesto. Na takýto krok máte vhodné obdobie. Bude to mať iba malý háčik, budete sa musieť rozhodnúť okamžite. Váš osobný či citový život budete prežívať v pokoji, harmónii a príjemnej atmosfére v kruhu ľudí, ktorí už dlhodobo požívajú vašu dôveru.

Blíženci 21.5. – 20.6.

Ak máte v zamestnaní ozaj niečo dôležité, potom by ste na to mali využiť pondelok a utorok, pretože od stredy do piatku vám to už tak nepôjde. Na dôvažok sa budete cítiť vyčerpaný, čo môže byť následkom toho, že budete pochorievať. Našťastie, v osobnom a rodinnom živote nebudete musieť riešiť nič, čo by si vyžadovalo vašu osobnú angažovanosť, takže aj víkend budete môcť využiť na odpočinok a relax. Nepodceňujte ani najmenší náznak ochorenia počas týchto dní.

Rak 21.6. – 22.7.

Od pondelka do štvrtka by ste mali byť v zamestnaní mimoriadne obozretný v komunikácii so všetkými vašimi spolupracovníkmi. Hlavne v tom, s čím sa im budete zverovať. Pokiaľ tak urobíte, všetko bude v poriadku. Ak nie, potom očakávajte, že ich reakcie a následne vaše zistenia budú mať jeden menovateľ – sklamanie. Rodinná pohoda bude prevládať aj počas týchto dní. Dokonca utorok a sobota budú dni, v ktorých sa vám bude dariť hlavne v oblasti lásky a citov.

Lev 23.7. – 22.8.

Tento týždeň sa utvrdíte v tom, že práca, ktorú vykonávate, máte naozaj radi a že vás aj baví. Preto aj počas týchto dní sa budete s chuťou púšťať do všetkých úloh, ktoré ste si naplánovali. Jediné, čo vás bude trochu znepokojovať, je to, že finančné ohodnotenie za vaše výkony nebude dostatočné. V partnerskom spolužití a v rodinných záležitostiach bude všetko v poriadku, takže počas nadchádzajúceho víkendu budete môcť tráviť voľný čas podľa vašich predstáv.

Panna 23.8. – 22.9.

Vaša nesmierna pracovitosť sa prejaví hlavne v pondelok a v utorok čo je dobré, pretože v tieto dni sa vám aj bude mimoriadne dariť. Od stredy do piatku očakávajte menšiu indisponovanosť, čo môže byť následkom toho, že budete pochorievať. Domáce záležitosti prenechajte na vašich partnerov a rodinu. Radi ich za vás urobia. Vy sa snažte hlavne veľa odpočívať a naberať nové sily. Využite na to aj nadchádzajúci víkend. Počas týchto dní nepodceňujte nič v spojitosti z vaším zdravím.

Váhy 23.9. – 23.10.

Tento týždeň sa vám v zamestnaní bude dariť mimoriadne dobre vo všetkom. Hlavne vo finančných transakciách. Dokonca môžete očakávať nové pracovné ponuky, na ktoré budete mať aj vhodné obdobie. Jediné, čo vás môže zaskočiť, je to, že sa budete musieť okamžite rozhodnúť. V citoch a láske budete prežívať pohodu a harmóniu. Počas nadchádzajúceho víkendu si doprajte nejaký pekný kultúrny zážitok a môžete pozvať aj priateľov.

Škorpión 24.10. – 22.11.

V pracovnej oblasti očakávajte počas tohoto týždňa ponuku, ktorá bude až podozrivo výhodná. Nedajte sa ňou zlákať, pretože by ste boli v reále sklamaný. Držte sa vašej istoty, ktorú máte u vašeho terajšieho zamestnávateľa. Vaše partnerské spolužitie nebude ničím nepríjemným rušené. Dokonca vo štvrtok budete spoločne prežívať romantické chvíle, v ktorých budete môcť pokračovať aj počas nadchádzajúceho víkendu.

Strelec 23.11. – 21.12.

Počas tohto týždňa sa v zamestnaní „nepretrhnete“. Nie preto, že by ste boli lenivý, ale iba preto, že na tieto dni vás vaši nadriadení nebudú pracovnými povinnosťami toľko vyťažovať, ako v iné týždne. Za to v osobnom živote sa môžete tešiť z úspechov na poli citov a lásky. Budete nesmierne príťažlivý nielen pre svojich partnerov, ale aj pre každé opačné pohlavie, ktoré sa bude nachádzať vo vašej blízkosti. Preto hlavne vy zadaní, buďte opatrní a venujte sa iba vašim polovičkám.

Kozorožec 22.12. – 20.1.

Všetky vaše pracovné záležitosti budete počas tohoto týždňa zvládať bez problémov. Zato váš osobný a zvlášť citový a partnerský život bude v ohrození. Preto sa snažte do stredy všetky vaše nezhody urovnať, lebo ak nie, potom od štvrtku do nedele vám hrozia nepríjemné výmeny názorov a hádky, ktoré by sa mohli vyhrotiť až do tej miery, že by ste nedokázali zvrátiť katastrofu v podobe trvalého rozpadu vášho doteraz dobre fungujúceho vzťahu.

Vodnár 21.1. – 18.2.

Aj keď budete mať počas tohoto týždňa chuť pracovať, nebude vám to nič platné. Nebudete schopný sa sústrediť a to z toho dôvodu, že budete musieť riešiť problémy medzi vami a vašimi kolegami. Zistíte totiž, že niektorí z nich k vám už dlhšiu dobu nie sú úprimní. Naopak, snažia sa vás ohovoriť u vašich nadriadených a tak si získať ich náklonnosť. Našťastie v súkromí budete žať úspech a to hlavne v láske a citoch. Dosiahnete všetko, po čom v tejto oblasti túžite a čo chcete.

Ryby 19.2. – 20.3.

Aj počas tohto týždňa sa bude na vašom pracovisku opakovať to, čo v minulom. Chaos, nervozita a podráždenosť nielen vaša, ale aj vašich spolupracovníkov. A k tomu ešte, aby toho nebolo dosť, aj po finančnej stránke to nebude nič moc. Ešteže v súkromí to bude klapať ako má. Vaše rodinné a partnerské spolužitie bude pokojné a príjemné. Počas víkendu sa snažte nemyslieť na nič. Odpočívajte a relaxujte.

Horoskopy pre vás pripravila skúsená astrologička Valika Polčicová. Ročné výklady pre všetky znamenia nájdete aj TU.

