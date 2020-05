17. máj 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Barani budú nabudení, Škorpióni pod vplyvom pudov

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 18. - 24. mája 2020?

Baran

Tento týždeň vás zastihne pracovne nesmierne nabudených, čo sa aj prejaví na vašich dobrých výkonoch. Zároveň ste plný nových a osožných nápadov, ktorými by ste dokázali skvalitniť podmienky na vašom pracovisku, ale opäť vám bude chýbať trpezlivosť a diplomacia a bez nich nedokážete presadiť to čo chcete. V osobnom živote sa počas nadchádzajúceho víkendu snažte meditovať. Upokojíte si tak vašu myseľ a celkovú vnútornú rovnováhu.

Býk

V zamestnaní budete vaše naplánované úlohy postupne plniť jednu po druhej, ale v rámci vzťahov medzi vami a vašimi spolupracovníkmi budete robiť chyby, ktorými medzi vami vytvoríte dusnú atmosféru. To iste budete aplikovať aj vo vašom súkromí. Snažte sa preto kontrolovať to, čo poviete smerom k vašej rodine, ale aj priateľom, pretože by ste sa mohli slovom dotknúť ich chúlostivých miest. Riskovali by ste trvalé poškodenie až stratu niekoho blízkeho.

Blíženci

V priebehu týchto dní budete v zamestnaní vytŕčať z radu v tom dobrom slova zmysle. Preto si to nepokazte. Budete mať totiž tendencie vyťahovať sa pred spolupracovníkmi a smerom k nim budete mať snahy znižovať alebo bagatelizovať ich podiel na vašom spoločnom úsilí pri dosahovaní dobrých výsledkov. V osobnom živote máte pred sebou pokojné dni, preto sa budete môcť venovať čomu chcete a čo vám bude robiť radosť a čo vás bude baviť.

Rak

Od pondelka do stredy budete iba s veľkou námahou zvládať vaše pracovné povinnosti nie preto, lebo by ste nechceli, ale preto, lebo nebudete schopný plne sa na ne sústrediť. Až štvrtok a piatok budú tie správne dni, počas ktorých budete opäť plne výkonný. V rodinných záležitostiach požiadajte partnerov nech vás zastúpia. Vy sa budete môcť bez obáv ujať vedenia domácnosti až od piatku.

Lev

Vo vašom prípade sa v zamestnaní čí v podnikaní snažte do stredy nerozhodovať o zásadných veciach, pretože aj keď sa vám snaha nedá uprieť, váš úsudok v priebehu týchto dní nebude ten najlepší. Naopak, od štvrtku sa môžete bez obáv pustiť do všetkého. Získate to, čo chcete. Nadchádzajúci víkend by ste mali stráviť s rodinou a podniknúť s ňou niečo spoločne. Na tieto aktivity máte plnú podporu aj zo strany nebeskej oblohy.

Panna

V zamestnaní si počas týchto dní budete užívať pocit výslnia, pretože naozaj budete vysoko prevyšovať vašich spolupracovníkov v dosiahnutých výsledkoch. Ale budete mať zároveň tendencie vyťahovať sa pred nimi ako aj bagatelizovať ich podiel práce na celkových výsledkoch a to by bolo škvrnou, ktorej by ste sa dlho zbavovali. V osobnom živote máte pred sebou pokojné obdobie, takže aj nadchádzajúci víkend môžete využiť na možnosť venovať sa vašim záľubám alebo koníčkom.

Váhy

S vašimi pracovnými povinnosťami sa dokážete vysporiadať bez problémov. Postupne jednu po druhej budete riešiť a zvládať tak, ako ste si to naplánovali. No vo vzťahoch s kolegami nebudete zvládať skoro nič, takže budete okolo seba šíriť dusno. A toto negatívum si prenesiete aj do vašeho súkromia. Preto si dávajte pozor hlavne na to, čo poviete niekomu z vašej rodiny alebo priateľom. Mohli by ste si trvalo naštrbiť alebo úplne rozbiť všetko to pekné, čo ste si do teraz medzi sebou budovali.

Škorpión

V pondelok budete precitlivelý preto majte na pracovisku pod kontrolou vaše emócie pri jednaní s kolegami alebo nadriadenými. No už od utorka budete v pohode, takže budete môcť riešiť aj prípadné nové zmluvy či dohody s obchodnými partnermi alebo zákazníkmi. V osobnom živote, zvlášť v citovej oblasti, budete ešte stále pod vplyvom nízkych pudov. Nezameňte niečo bezvýznamné za to, čo máte doma doteraz trvalé a pevné, a čo funguje bez problémov.

Strelec

Aj v tomto týždni pri všetkom, čo budete robiť či už na pracovisku, alebo v súkromí, vás podporuje šťastena. Využite túto možnosť tak, ako to len dokážete. Nezabudnite si v priebehu týchto dní podať nejakú lotériu. Počas nadchádzajúceho víkendu vás čaká nejaká milá udalosť a vy k jej príjemnému priebehu prispejete svojim šarmom, prívetivosťou, empatiou. Získate si nových priateľov a s tými stabilnými si upevníte vašu spolupatričnosť.

Kozorožec

Pracujete viac mechanicky ako s nadšením, ale aj to bude stačiť na to, aby ste si všetky vaše povinnosti splnili bez problémov. Je to dané tým, že sa ešte stále vnútorne necítite v pohode. Je vo vás veľa rozporov, ktoré si síce uvedomujete, ale neviete v sebe nájsť dostatok odhodlania a sily, aby ste sa ich dokázali zbaviť. Nadchádzajúci víkend nič neriešte, nechajte všetko na vašich blízkych a vy si doprajte odpočinok. Relaxujte.

Vodnár

V priebehu tohto týždňa sa budú vaše nálady meniť, čo bude mať dopady nielen na vaše pracovné výkony a výsledky, ale aj na medziľudské vzťahy. Pokiaľ sa dokážete sústrediť iba na to, čo chcete a nedáte sa ovplyvňovať dianím vo vašom okolí, máte šancu byť úspešný. Ani víkend vás nezastihne v dobrej psychickej kondícii, preto bude lepšie, ak si nájdete nejakú činnosť, ktorá si nebude vyžadovať kontakt s inými ľuďmi.

Ryby

Máte dobré nápady, ktoré môžete vašim nadriadeným ponúknuť ako spôsob zefektívnenia pracovných postupov. Nedajte sa preto odradiť vašimi kolegami tvrdením, že to nie je dobré či vhodné. Môže to byť totiž len obyčajná závisť, že na to neprišli oni sami. V osobnom živote, v rodinnom a partnerskom spolužití môžete byť počas týchto dní emotívnejší viac, ako by bolo vhodné, preto sa snažte vyhýbať priamym konfrontáciám. Mohli by ste povedať niečo, čo by sa nedalo vziať späť.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

