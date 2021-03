Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenie čaká dokonalý pracovný týždeň? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 15. - 21. marca? 15. marec 2021 Magazín

15. marec 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenie čaká dokonalý pracovný týždeň? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 15. - 21. marca?

Baran

Tento týždeň vám to bude v zamestnaní vyhovovať v každej oblasti. Vaše úlohy si dokážete prerozdeliť podľa dôležitosti tak, že ich postupne budete jednu po druhej úspešne zvládať. Dokonca vám ostane dostatok času ja na to, aby ste si mohli obohatiť vaše vedomosti nejakou odbornou literatúrou. V osobnom živote pozor na utorok, lebo sa nevyhnete ostrým hádkam, ale už v stredu dáte všetko do poriadku.

Býk

Oproti minulému týždňu, keď ste sa v zamestnaní museli trápiť zo všetkým, je tento kľudný a pohodový. Môžete si dokonca dopriať poľaviť v pracovnom nasadení. Ostane vám viac času, ale aj energie na vaše osobné potreby, záujmy a koníčky aj kvôli tomu, lebo u vás doma, v rodinnom a partnerskom spolužití, prevláda dobrá nálada a všetko je v úplnom poriadku.

Blíženci

Máte pred sebou doslova dokonalý pracovný týždeň. Všetko sa vám darí, krok za krokom pokračujete v budovaní kariéry a aj finančne ste spokojný. Neexistuje nič, kde by ste nedokázali byť úspešný. To isté je aj vo vašom osobnom živote. Aj v ňom sa vás v tieto dni šťastena drží. Vy, čo ste vo vzťahoch, utužujete si ich. Vy, slobodní, stretnete svoju lásku a nie je vôbec vylúčené, že sa dozviete milú správu v podobe prírastku do rodiny – dieťaťa alebo vnúčatka.

Rak

Od pondelka do stredy máte pred sebou pracovne úspešné obdobie, tak sa to snažte využiť najlepšie ako dokážete, pretože od štvrtku do piatku to bude presne naopak. Nič vám nepôjde ako by ste chceli, všetko sa bude kaziť. Súkromne máte pred sebou nádherný týždeň práve v tej časti vášho života, ktorý je pre vás nesmierne dôležitý, a to je rodina. Budete až fyzicky cítiť príjemnú silu puta, ktorá vás spája.

Lev

Máte pred sebou pracovne veľmi pohodový a kľudný týždeň, čo vám moc nevyhovuje, pretože vy potrebujete byť neustále v pohybe a v akcii. Ale to nie je pre vás nič neprekonateľné. Vy si už poradíte čím a ako sa dokážete zamestnať. V osobnom živote máte pred sebou hádavé dni so všetkými vašimi rodinnými príslušníkmi, ktoré sa upokoja až v priebehu nadchádzajúceho víkendu.

Panna

V tomto týždni sa budete v zamestnaní cítiť ako ryba vo vode. Máte dostatok príležitostí ukázať vašim nadriadeným, ale aj kolegom, že ste človek na pravom mieste a aj sa vám to úspešne darí. Posilňujete si tak vašu pozíciu. Vlastne rovnaké pozitívne udalosti očakávajte aj vo vašom osobnom živote. Vy, čo máte trvalé vzťahy, budete si ich utužovať. Vy, čo túžite po láske, zamilujete sa a vy, čo by ste si chceli rozšíriť rodinu o dieťa, mali by ste sa cez tieto dni snažiť.

Váhy

V priebehu minulého týždňa ste sa na pracovisku museli ozaj veľmi tvrdo snažiť, aby ste dosiahli ako také výsledky. Ale to sa nebude týkať tohto. Naopak, budete si môcť dovoliť ubrať z plynu, a aj tak sa vám podarí všetko načas a v poriadku urobiť tak, ako sa od vás očakáva. Dokonca vám v súkromí ostane dostatok času a priestoru aj na vaše osobné aktivity, a to aj preto, lebo doma je všetko v úplnom poriadku.

Škorpión

Už celé tri týždne sa vám v zamestnaní opakujú podobné udalosti ako podrazy zo strany niektorých vašich spolupracovníkov a samozrejme z toho vyplývajúce stresy. A nebude to inak ani v priebehu tohto týždňa. Zmeny nenastanú ani v tom príjemnom, a to je, že naďalej sa vám darí vyrábať ozaj dobré finančné zisky. V piatok pozor na ostré hádky s partnerom. Budete v podozrení, že je z niekým v tajnom kontakte. Najskôr si to poriadne overte, a až potom jednajte.

Strelec

V priebehu týchto dní sa na pracovisku snažíte venovať energiu hlavne smerom k budovaniu kariéry, ale aj teraz to ide ťažko. No predsa ide, lebo ste odhodlaný a húževnatý. V súkromnom živote je pokojná a harmonická atmosféra v každej oblasti až tak, že sa pristihnete pri pocite, že sa trochu nudíte. Skúste zapojiť všetky mozgové závity a vymyslite niečo vzrušujúce a zábavné pre celú rodinu a aj priateľov.

Kozorožec

Na nedostatok práce sa v tomto týždni nebudete vôbec sťažovať, ale tiež ju dokážete aj bravúrne zvládať, za čo si zo strany vašich spolupracovníkov vyslúžite uznanie aj pochvalu. Mrzieť vás bude iba to, že to opäť nebude formou finančného ohodnotenia. Ak uvažujete o zmene zamestnania, môžete, máte na to vhodné obdobie. V osobnom živote je všetko v poriadku.

Vodnár

Máte okolo seba ozaj veľa neprajníkov a závistlivcov, ktorí sa vám snažia podrážať nohy a robiť zle. Ale k ich nevôli sa vám darí posúvať sa nahor a získavať si za poctivú prácu stále lepší kredit u každého, s kým prídete pracovne do styku. Váš osobný život sa nesie v duchu pokojných dní, pretože aj v tejto oblasti si robíte veľké poriadky, čo prináša už aj prvé ovocie.

Ryby

Aj v priebehu týchto dní máte na pracovisku pohodičku, ale cez to všetko nezaháľate. Naopak, snažíte sa využiť každú chvíľu na samovzdelávanie, ktorým si takto rozširujete svoje vedomosti. V osobnom živote, ale zvlášť v partnerskom spolužití, v pondelok očakávajte ostré hádky, ktorým sa nevyhnete. Ale už v priebehu víkendu si to medzi sebou urovnáte a zvlášť počas nedele to bude medzi vami veľmi vzrušujúco príjemné.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

