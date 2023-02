Zdroj: Unsplash.com / CC0 1.0 Uchádzači neverili vlastným ušiam! NAJPODIVNEJŠIE otázky, ktoré odzneli na pracovných pohovoroch Dostali ste už na pracovnom pohovore zvláštnu otázku, ktorá vás vyviedla z miery? Verte, že v porovnaní s týmto to bol len slabý odvar. 12. február 2023 TOS Magazín Lifestyle

Viaceré otázky na pracovných pohovoroch sú už takpovediac tradičné. No personalisti vedia položiť aj záludné. Niektoré majú svoj skrytý význam a na uchádzačovi majú odhaliť konkrétnu vec, iné ho majú vyviesť z komfortnej zóny a niektoré môžu byť výsledkom zlého dňa personalistu.

V tomto prípade nebudeme hodnotiť, ktorá otázka spadá do ktorej kategórie z vyššie uvedených. Všetky však majú spoločné to, že s najväčšou pravdepodobnosťou by prekvapili aj toho najpripravenejšieho a najvyrovnanejšieho uchádzača.

Čudné prirovnania

„Ak by ťa tvoji priatelia mali prirovnať k nejakej zelenine, ktorá by to bola a prečo?“ prispela niekdajšia uchádzačka o prácu do témy o zvláštnych otázkach na pracovných pohovoroch na diskusnom fóre Mumsnet.com.

Veľmi podobná otázka zaznela aj na ďalšom pohovore. „Keby si bola drevo, akým drevom by si bola?“ uviedla diskutujúca s tým, že jej odpoveď bola vlašský orech. “Asi to nebola správna odpoveď, keďže som tú prácu nedostala,” vtipne podotkla.

Nevyslovená otázka

Z tej istej diskusie pochádza aj ďalší zážitok, v tomto prípade však zostala otázka takpovediac nevyslovená. Žena sa uchádzala o prácu s deťmi a pohovor sa podľa jej slov konal v miestnosti plnej hračiek pre batoľatá.

Uchádzačku privítala zástupkyňa firmy s tým, že o chvíľu príde niekto, kto s ňou zrealizuje pohovor a odišla.

„Po chvíli prišiel do miestnosti chlapec vo veku asi trinásť rokov. Pozdravili sme sa, spýtala som sa ho, či je všetko v poriadku a chlapec následne uhol pohľadom a začal si prezerať mobil.“ O desať minút sa zástupkyňa firmy vrátila. “Povedala, že môžem odísť, pretože si nemyslia, že sa hodím na túto pozíciu,” uviedla uchádzačka s tým, že chlapec bol očividne súčasťou pohovoru a podľa všetkého testovali jej interakciu s deťmi.

Stratil nervy

Rovnaká téma bola založená aj na diskusnom portáli Quora.com. "Bolo by tvoje 10-ročné ja na teba teraz hrdé? Jedného dňa prídeš domov z práce a nájdeš na dvore slona. Čo urobíš?“ Aj takéto otázky zazneli na pracovných pohovoroch podľa diskutujúcich.

O vtipnú príhodu sa na tomto portáli podelil Bernard. V úvode pracovného pohovoru dostával otázky typu „prečo sa tretia ručička na hodinkách volá sekundová?“ a nevydržal to. Opýtal sa, čo majú tieto otázky znamenať. Napokon zistil, že otázky mu kládla sekretárka Betty, ktorá len mala zistiť, či mu niečo neponúkne, kým nepríde jej šéfka.

Vyšlo mu to

“Prečo by som nemal prijať chlapa, ktorý tu bol pred vami?” opýtal sa na inom pohovore uchádzača o prácu personalista. “Nikdy som ho nevidel, nebol som na pohovore… Nemôžem si o ňom urobiť názor,” zareagoval uchádzač, keďže si myslel, že je to skúška, či neurobí zbrklé rozhodnutie bez faktov. Personalista ale trval na inej odpovedi. Keď ho uchádzač požiadal o životopis toho chlapa pred ním, dal mu jeho motivačný list. „V prvej vete je chyba, zle napísal názov vašej spoločnosti. Robí chyby z nedbanlivosti… " A to bolo ono. Uchádzač sa však nikdy nedozvedel, či to bol reálny motivačný list alebo falošný, používaný ako testovací.

Iného z diskutujúcich na rovnakú tému na portáli Quora.com najviac zarazila alebo skôr vytočila otázka, ktorú mu položil potenciálny zamestnávateľ s jeho životopis v ruke: “Ako sa voláš?”

Prestrelil to

Celkom určite by bolo zaujímavé čítanie aj o zážitkoch z opačnej strany, o najpodivnejších odpovediach uchádzačov. Do diskusie na slovenskom diskusnom fóre Modrýkoník.sk o trampotách a zážitkoch z pohovorov prispela personalistka. Od uchádzača dostala otázku, ktorá zakočila aj ju.

„Snažím sa viesť pohovory tak, aby sa kandidát uvoľnil a cítil sa príjemne, no raz sa mi jeden mladý chalan na pohovore uvoľnil až tak, že pri odchode sa má spýtal, či mi môže dať pusu,“ uviedla s tým, že z jej reakcie rýchlo zistil, že prestrelil.

Foto: ilustračné

