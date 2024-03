ÚCHVATNÝ jav na oblohe nad Arktídou: Čo spôsobilo tento neuveriteľný ÚKAZ?

Počas uplynulého týždňa sa na oblohe nad Arktídou objavila veľká špirála bieleho svetla, ktorá dočasne prežiarila aj polárnu žiaru.

Ako informoval portál livescience.com, svetelnú šou spôsobil osvetlený oblak zamrznutého paliva, ktorý do vesmíru vychrlila raketa SpaceX.

Tentoraz za vznik špirály mohla raketa Falcon 9, ktorá 4. marca vyštartovala na nízku obežnú dráhu a niesla vyše 50 malých satelitov.

Krátko po vypustení nákladu opustil druhý stupeň rakety, ktorý sa už oddelil od opakovane použiteľného prvého stupňa, obežnú dráhu a neskôr zhorel v atmosfére nad Barentsovým morom v Arktíde.

„Počas tohto manévru rotujúca raketa vypustila zvyšné palivo do vesmíru, ktoré potom zamrzlo na drobné kryštály, ktoré sa rozprestierali v špirálovom tvare a odrážali slnečné svetlo na Zem,“ vysvetľuje server.

Úžasné divadlo sa podarilo zachytiť fotografovi Shang Yangovi neďaleko mesta Akureyri na Islande 5. marca.

