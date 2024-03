7. marec 2024 Tlačové správy Udržateľnosť a recyklácia vo svete bez dymu IQOS ILUMA prichádza s verziou Refreshed.

Téma recyklácie a upcyklácie je dnes už bežnou súčasťou. Druhú šancu na život pritom nedostávajú len staršie kusy nábytku či oblečenia. Novinkou na Slovensku sú repasované bezdymové zariadenia IQOS ILUMA Refreshed, pri ktorých dospelý užívateľ získava plne funkčné vynovené zariadenie za výhodnú cenu.

Modernizácia vo všetkých smeroch a oblastiach prináša jednu zásadnú zmenu. Je ňou vyššia spotreba a s ňou spojené čoraz častejšie nahrádzanie vecí za nové a to aj napriek tomu, že staršie predmety ešte nie sú pripravené na vyhodenie, či likvidáciu. Mnohé veci takto končia na smetisku, pritom sú stále vysoko funkčné a okrem toho do bežného odpadu ani nepatria. Firmy si dnes už uvedomujú potrebu edukácie spotrebiteľa v oblasti recyklácie a udržateľnosti a snažia sa tému priniesť aj do bežného života cez rôzne zaujímavé inovácie a programy udržateľnosti. Vedeli ste, že po novom sa repasujú napríklad aj staršie bezdymové IQOS zariadenia?

IQOS zariadenia nepatria do bežného odpadu

Spoločnosť Philip Morris zbiera používané IQOS zariadenia, ktoré následne uvádza do predaja ako repasované modely IQOS ILUMA Refreshed. Staršie bezdymové zariadenia, ktoré už dospelý užívateľ nepoužíva a zaberajú mu miesto v polici, môže priniesť do ktorejkoľvek IQOS predajne na Slovensku. Odtiaľ sa prevezú do recyklačného centra, kde sa starostlivo skontrolujú a roztriedia. Neopraviteľné sa rozoberú na súčiastky a recyklujú. Zariadenia, ktoré sú vhodné na obnovu či opravu, sa ďalej využijú v súlade s prísnymi normami pre kvalitu a bezpečnosť na repasovanie a následný predaj. Program obnovy elektrozariadení je súčasťou projektu CIRCLE.

Plne funkčné, za lepšiu cenu

Prísna kontrola, bezpečnosť a dezinfekcia sú samozrejmosťou. Pri zariadeniach vhodných na opätovné použitie dochádza napríklad k výmene chybných dielov alebo k výmene batérie, ak má zníženú kapacitu. Celé zariadenie je vyčistené, dezinfikované a vyleštené, a samozrejmosťou je aktualizácia firmvéru. Repasované zariadenia, označené na svojom vonkajšom balení samolepkou „Refreshed“, idú následne do predaja na vybraných miestach za zvýhodnenú cenu. Rovnako ako všetky ostatné bezdymové produkty je aj IQOS ILUMA Refreshed určená výhradne dospelým užívateľom či fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení.

Do predajne IQOS môže spotrebiteľ vrátiť aj použité náplne

Philip Morris sa v rámci programu zameriava aj na ďalšie spracovanie odpadu a to konkrétne náplní z bezdymových zariadení, ktoré môžu dospelí používatelia zbierať a odovzdávať do zberných boxov. Tie sú umiestnené vo všetkých predajniach IQOS na Slovensku. Philip Morris napríklad spolupracuje aj so spoločnosťou EcoButt, ktorá vyzbierané náplne spracováva na pelety, ktoré sú potom využívané ako spojivo pre asfaltové zmesi. Prvá cesta na svete s prímesou tohto recyklátu vznikla v Žiari nad Hronom ešte v roku 2022.

IQOS ILUMA Refreshed

Bezdymová alternatíva IQOS ILUMA Refreshed je nielen elegantná a štýlová, ale prináša dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, možnosť zbaviť sa klasických cigariet. Bezdymové alternatívy sú totiž menej rizikové a predstavujú tak lepšiu voľbu. Pri fajčení cigariet totiž prichádza k spaľovaniu tabaku a tým vzniká okrem iného škodlivý cigaretový dym. Naproti tomu IQOS ILUMA tabak nespaľuje, ale len nahrieva a teda nevytvára škodlivý dym. Po úplnom prechode na IQOS z cigariet môžete tiež lepšie dýchať, dokazuje to aj šesťmesačná klinická štúdia vykonaná v USA s 984 dospelými fajčiarmi.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

