7. január 2023 Zo zahraničia Ukrajinský veľvyslanec o vojne: VYHRÁME tento rok a budeme členmi Európskej únie a NATO Mierové rokovania s Moskvou však odmietol so slovami, že by boli výhodné len pre Rusko.

Ukrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko očakáva, že víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti ruským inváznym silám nastane v priebehu tohto roku. Povedal to v rozhovore pre týždenník „Newsweek“, na ktorý sa odvoláva agentúra APA.

Nie dlhšie ako rok

„Nemyslím si, že sa to (vojna) bude ťahať dlhšie ako jeden rok,“ povedal Prystajko podľa ukrajinskej spravodajskej agentúry Ukrinform. Mierové rokovania s Moskvou však odmietol so slovami, že by boli výhodné len pre Rusko.

To by sa podľa neho totiž pokúšalo ponechať si okupované územia Ukrajiny. Prystajko v tejto súvislosti uviedol, že mnohé z týchto oblastí sú „veľmi dôležité“, ako napríklad cestný most na Krymský polostrov.

Prystajko zdôraznil zámery vlády v Kyjeve, ktorá chce oslobodiť celé územie Ukrajiny vrátane Krymu. Ten Rusko nelegálne anektovalo už v roku 2014.

Ukrajina vyhrá

„Musíme veľmi dôrazne a silne sprostredkovať posolstvo, že s našou krajinou neobchodujeme,“ povedal.

Ruský prezident Vladimir Putin v rozpore s medzinárodným právom „anektoval“ štyri ukrajinské oblasti – Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú – v septembri po fingovaných „referendách“ o ich pričlenení k Rusku. Žiadne z týchto území pritom Kremeľ plne nekontroluje a ukrajinská armáda už časť okupovaných území oslobodila.

Ukrajinský diplomat ďalej vyzdvihol významnosť bezpečnostných záruk pre Kyjev. Diskusia o budúcich medzinárodných vzťahoch Kyjeva by však podľa neho mala byť jednoznačná: „Ukrajina zvíťazí a stane sa členom Európskej únie a NATO. Tak to je.“

Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ krátko po tom, ako Rusko vo februári spustilo rozsiahlu inváziu, a Kyjevu bol v júni udelený štatút kandidátskej krajiny.

archívne foto

Zdroj: TASR