30. marec 2022 Zo zahraničia USA varujú Američanov: Necestujte do Ruska, hrozí ZATÝKANIE našich občanov! Varovanie rezortu diplomacie USA súvisí aj s obavami z prenasledovania amerických občanov zo strany ruských orgánov.

Ministerstvo zahraničných vecí USA vydalo v utorok varovanie pred cestami do Ruska. Zdôvodnilo to obavami, že v tejto krajine by mohlo dôjsť k zatýkaniu amerických občanov.

USA tiež znova vyzvali na Američanov, ktorí sa už v Rusku nachádzajú, aby odtiaľ „okamžite“ odišli, uviedla v stredu agentúra AFP.

Vzťahy na bode mrazu

Varovanie rezortu diplomacie USA súvisí s „nevyprovokovanou a neodôvodnenou inváziou ruských vojenských síl na Ukrajinu“, ako aj s obavami z prenasledovania amerických občanov zo strany ruských orgánov.

Spojené štáty toto varovanie vydali niekoľko dní po tom, čo sa americkému diplomatovi podarilo navštíviť v Rusku známu basketbalistku Brittney Grinerovú, ktorá je tam vo väzbe už vyše mesiaca.

Dvojnásobnú zlatú olympijskú medailistku zadržali 17. februára po tom, ako pri kontrole na letisku Šeremeťjevo našli v jej batožine konopný olej v náplniach do elektronických cigariet. Súd v Moskve jej minulý týždeň predĺžil väzbu do 19. mája. Za pašovanie drog hrozí Američanke až desaťročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Vzťahy USA a Ruska sú v súčasnosti na bode mrazu najmä z dôvodu ruskej invázie na Ukrajine. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena uvalila na Moskvu v súvislosti s rozpútaním vojny bezprecedentné sankcie a Ukrajine pomáha dodávkami zbraní na svoju obranu.

