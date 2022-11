Zdroj: 123rf.com Už nikdy viac BOLESTI hlavy pri sledovaní TV: 5 tipov, ako im predísť Zistite, aká vzdialenosť je pri sledovaní TV bezpečná a aké svetlo je najvhodnejšie. Na čo myslieť predtým, než si vyberiete svoj vysnívaný televízor. 9. november 2022 Tlačové správy

Zdá sa, že je to banalita. Jednoducho si sadnete pred telku a otvoríte chrumky. Lenže na to, aby ste si vychutnali svoj obľúbený program či film, je dobré dodržať pár krokov. Odmenou vám bude skutočný zážitok zo sledovania. Nebudete si namáhať oči a vyhnete sa vzniku nechcených bolestí hlavy, chrbta či šije. A to za to stojí.

1. Umiestnenie televízora v miestnosti

Pred kúpou nového televízora ste si iste premysleli, kam ho umiestnite. Stenu si radšej dobre premerajte. Berte do úvahy aj rozmery skriniek a ďalšieho nábytku v okolí televízora. Jednak, aby sa tam nový televízor zmestil a jednak, aby vás pri sledovaní nič nerozptyľovalo. Výrazné obrazy alebo farba steny môžu pôsobiť rušivo. Berte do úvahy i prípadné odlesky či odrazy od slnka, osvetlenia, zrkadiel, sklených vitrín či iných lesklých plôch.

2. Dostatočná vzdialenosť

Pri sledovaní televízora je potrebné dať pozor najmä na vzdialenosť od obrazovky a úroveň očí. Ideálne, ak je televízor zavesený alebo postavený tak, že ho môžete pohodlne sledovať v sede a nemusíte pritom zakláňať ani skláňať hlavu. Než ho definitívne umiestnite na stenu, sadnite si na sedačku a skúste, či je stred obrazovky vo výške očí. Čo sa týka vzdialenosti od obrazovky, optimálny je 2 až 2,5 násobok uhlopriečky, platí to napríklad pre Full HD televízory. Pre 4K Ultra HD je to už okolo 1 až 1,5 násobku uhlopriečky a pri 8K dokonca len 0,5 až 1,5 násobku uhlopriečky. Takto sa neoberiete o žiaden detail a zároveň uvidíte všetko dokonale ostro.

Riaďte sa starým známym príslovím: dvakrát meraj a raz strihaj!

3. Svetlo a podsvietenie

Vyvarovať by ste sa mali sledovaniu televízora v úplnej tme. Optimálne je tlmené a rozptýlené svetlo. Takéto osvetlenie dosiahnete pomocou lampy, ktorú natočíte na stenu či strop. Niektoré televízory majú po stranách obrazovky svetelné pásy, ktoré reagujú na meniace sa farby. Prípadne si k svojmu televízoru môžete takéto svetelné pásy a panely dokúpiť samostatne.

Technológia OLED, ktorú nájdete napríklad medzi Sony TV či Panasonic TV posúva sledovanie televízie na ešte vyššiu úroveň. Tieto panely sú zložené z diód, ktoré emitujú svetlo, a tak podsvietenie vôbec nepotrebujú. Komfort pri pozeraní je tak zaručený.

4. Myslite na svoje oči

Snažte sa umiestniť televízor vo výške očí, aby ste si zbytočne nenamáhali svaly na krku.

Úplná tma očiam svedčí len v spánku. Pri sledovaní televízora bez osvetlenia alebo podsvietenia by sa zbytočne a nadmerne zaťažoval sval, ktorý mení veľkosť zorničky.

Možno sa to bude zdať samozrejmé, ale nezabúdajte pri sledovaní filmu či programu mrkať. Žmurkanie prirodzene zvlhčuje oko. Vyhnete sa tak páleniu či slzeniu očí, ba dokonca bolestiam hlavy.

A pri dlhšom sledovaní si rozhodne robte prestávky, aby si oči oddýchli aspoň na 15 minút po každých 2 hodinách.

5. Meňte polohy

Prestávky sú dôležité nie len pre oči, ale aj pre chrbát. Pri sledovaní je potrebné sa občas popreťahovať, zmeniť polohu a nekrčiť sa. Prípadne si i zacvičiť.

Dôležitá je i voľba sedačky. Okrem dizajnu sa zamerajte aj na ergonómiu, kvalitnú konštrukciu a tvar. Správne sedenie s podporou správneho držania tela a s opierkami hlavy budú zárukou pohodlia pri sledovaní televízora.

