ÚŽASNÁ Petra Vlhová: Konečne porazila Shiffrinovú, víťazstvo jej ušlo len o vlások! Skvelé 3. miesto dosiahla v obrovskom slalome v slovinskej Krajnskej Gore lyžiarka Petra Vlhová, v 2. kole jazdila výborne a porazila aj suverénnu Američanku.

Druhé kolo obrovského slalomu žien v slovinskej Kranjskej Gore vyšlo Petre Vlhovej výborne. Mala lepší čas ako Mikaela Shiffrinová, útočila aj na víťazstvo.

Napokon jej ušlo len o 40 stotín sekundy.

Keď prišla do cieľa, mala náskok priepastných 93 stotín. Napriek tomu ju však ešte predbehli dve pretekárky a hoci mala výborné druhé kolo a skvelú východiskovú pozíciu do zvyšku pretekov, na víťazstvo si ešte musí počkať.

Prekvapujúca víťazka

Dosiahla však pódiové umiestnenie, tretia priečka je jej ďalším pekným úspechom.

Z víťazstva sa prekvapivo tešila Kanaďanka Grenierová, ktorá slávila premiérové víťazstvo v SP v kariére.

Druhá skončila Talianka Marta Bassinová (+0,37), ktorá zvýšila svoj náskok v priebežnej klasifikácii disciplíny.

Vlhová dosiahla 64. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli, siedme v tejto sezóne. V obráku bola predtým druhá v Semmeringu a tretia v Sestriere.

Pochválila fanúšikov

„Bolo to dobré druhé kolo, aj keď nie dokonalé, keďže som tretia. Snažila som sa ísť trochu inak, agresívnejšie, čistejšie. Sneh mi naozaj vyhovoval, nebolo to ani tvrdé, ani mäkké, mala som dobré lyže, dobrý setup. Dala som do toho všetko a je z toho ďalšie pódium. Chcem sa poďakovať fanúšikom, že sem prišli v takom počte a že mi fandia. Bolo ich počuť, keby tu neboli Slováci, nie je tu atmosféra,“ uviedla pre JOJ Šport Vlhová po svojom 17. pódiovom výsledku v obrovskom slalome.

Na čele SP zostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa umiestnila v sobotu až na 6. priečke (+1,33), Vlhová je druhá.

„Verila som, že z toho bude pódium. Ak človek príde s takým náskokom, je veľká pravdepodobnosť, že to dá. Takže som sa veľmi potešila, keď som videla ten náskok. Ja som spokojná, každé pódium sa ráta a tento rok je to nesmierne vyrovnané. Veľmi sa teším, že to dnes opäť vyšlo.“

Zaujala copíkmi

Vysmiata lyžiarka si pri rozhovore zakryla nový účes kapucňou, copíky však ukázala svetu už počas prvého kola.

„Tie mi včera urobila Ivanka, moja fyzioterapeutka. Mala som to aj minulý rok, ale nikdy nie na pretekoch. Chcela som to teraz takto. Asi si ich dnes rozpustím a uvidíme, či si ich opäť dám zajtra,“ dodala na záver úspešná slovenská preterkárka.

Zdroj: AP Photo/Marco Trovati

Zdroj: Dnes24.sk/TASR