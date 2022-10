4 Galéria Zdroj: Bratislava - Staré Mesto ÚŽASNÁ premena! TAKTO by mohlo vyzerať nábrežie v centre Bratislavy + VIZUALIZÁCIE Kto by si neželal takýto priestor v hlavnom meste?! Ak by sa niekedy v budúcnosti predstava architekta Patrika Domanického naplnila, mohlo by to vyzerať špičkovo. 26. október 2022 KAW Zo Slovenska

Veľká premena centra Bratislavy je zatiaľ iba na papieri a vo vizualizáciách. Ak by sa však niekedy v budúcnosti zámer naplnil, mohlo by to vyzerať špičkovo!

Úžasná vízia

Mnoho Bratislavčanov si ani len nevie predstaviť fontánu v dlažbe Rybného námestia, vodácky klub v blízkosti Mosta SNP pre tranzitnú dopravu Bratislava-Viedeň, verejný priestor s posedením na brehu rieky či dokonca bazén pri Dunaji. A to všetko s minimom dopravy a obrovským priestorom pre chodcov či cyklistov.

Je to zatiaľ len vízia a smelý návrh, ale priznajme si – vyzerá to skvelo!

Budúcnosť staromestského nábrežia a Južného predmestia si takto predstavuje architekt Patrik Domanický, ktorý zvíťazil v ideovej súťaži na architektonicko-urbanistické riešenie územia, ktoré prepája priestor pamiatkovej rezervácie Starého Mesta s nábrežím rieky Dunaj. Informovalo o tom Staré Mesto na sociálnej sieti.

Súťaž v marci 2022 vyhlásila Mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Víťazný návrh, ktorý bude jedným z podkladov pre spracovanie územného plánu zóny Južné predmestie, si môžete pozrieť do 30. 10. 2022 v Galéria Umelka – Slovenská výtvarná únia na Dostojevského rade. Výstava nesie názov 3 X SÚŤAŽ V STAROM MESTE. OD DETAILU K CELKU.

Zdroj: Dnes24.sk