16. jún 2023 Zo Slovenska Úžasný nápad učiteľa a žiakov: Ich vynález môže zachrániť DIEŤA v rozpálenom aute Nešťastiam počas extrémnych horúčav by sa dalo predísť. Učiteľ so svojimi žiakmi vymyslel senzor, ktorý by mohol byť súčasťou autosedačiek.

Nechať malé dieťa v aute počas horúčav je mimoriadne nebezpečné. Pri vysokých teplotách môže ísť za pár minút bábätku či domácemu miláčikovi o život.

Každoročne apelujú na rodičov aj policajti, ktorí v súvislosti s blížiacimi sa letnými horúčavami opätovne rozbehli kampaň s názvom Nezabudni na mňa v aute.

Ponechanie dieťaťa v aute môže mať totiž aj trestnoprávnu dohru. „V takýchto prípadoch ide o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov hrozí až 10 ročné väzenie. Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa,“ pripomína polícia.

Napriek preventívnym opatreniam polície, sa však takéto prípady stávajú. V škole v Žiari na Hronom prišli s unikátnym nápadom, ktorý by mohol nešťastiam predísť.

Baby Defender

Učitelia a žiaci so svojim projektom uspeli v celoslovenskej súťaži. „Ich výnimočný projekt Baby Defender slúži na záchranu malých detí, keď ich rodič zabudne, alebo nechá v aute. Jeho hlavnou súčasťou je senzor umiestnený v detských sedadlách, ktorý monitoruje prítomnosť dieťaťa a teplotu v interiéri vozidla. Ak vyhodnotí, že je teplota v aute kritická, spustí sa alarm, ktorý vyšle signál do druhého micro:bitu rodičovi,“ opisuje primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.

Na projekte pracovalo viacero pedagógov. Autorom nápadu bol učiteľ Jozef Hlinka.

„Tím pracoval v zložení Kristína Tóthová, Lukáš Ďuriš, Matúš Mesároš, Ján Weiss, Július Malý, vedúca tímu a pedagogička Janka Malá,“ vymenúva primátor.

Pridajú ho do autosedačiek?

So svojim projektom sa žiaci školy spolu so svojimi pedagógmi dostali až do národného finále súťaže. Vo finále nakoniec získali tretie miesto v celkovom poradí v kategórii základných škôl a 8-ročné gymnáziá, kde bolo prihlásených 52 projektov z celého Slovenska.

Tím šikovných žiakov sa stal aj digitálnym šampiónom a získal Cenu verejnosti. Ich unikátny projekt by sa mohol stať aj súčasťou detských autosedačiek.

