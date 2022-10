9 Galéria Zdroj: Dnes24.sk V Bratislave sa zišli davy ľudí: Pochodom odsúdili násilie na LGBTI ľuďoch a uctili si obete +FOTO Na pochod proti nenávisti voči LGBTI v komunite v Bratislave prišla prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger. Dnes o 18:54 KAW Správy Zo Slovenska

Dnes o 18:54 KAW Správy Zo Slovenska V Bratislave sa zišli davy ľudí: Pochodom odsúdili násilie na LGBTI ľuďoch a uctili si obete +FOTO Na pochod proti nenávisti voči LGBTI v komunite v Bratislave prišla prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger.

SLEDUJEME ONLINE

Stovky ľudí sa zišli o 17.00 hod. pred barom Tepláreň na Zámockej ulici, kde sa uskutočnila pietna spomienka na mŕtvych mladých ľudí – Juraja a Matúša. Prišla aj prezidentka Čaputová, predseda vlády Eduard Heger a ďalší predstavitelia politických strán.

Prezidentský palác vyvesil dúhovú vlajku. Pochod rovnakým spôsobom podporujú aj viaceré bratislavské prevádzky.

Po piete sa dav, ku ktorému sa pridáva čoraz viac ľudí, presunul na Námestie SNP. Tam sa začal koncert a bude mať príhovor viacero osobností.

Bratislavský hrad bude dnes medzi 19.00 h. až 23.00 h. nasvietený na znak úcty obetiam streľby na Zámockej ulici.

Na Námestí SNP pokračuje program príhovormi účastníkov pochodu. Zhromaždeným sa prihovoril majiteľ podniku Tepláreň Roman Samotný, ktorý povedal, že nevie, či nechá svoj podnik otvorený. Pripomenul však, že každý môže byť „Tepláreň“ a môže zvíťaziť láska.

Vystúpiť by mal aj bratislavský primátor Matúš Vallo či župan Juraj Droba.

Slová prezidentky

Zhromaždení ľudia privítali prezidentku Zuzanu Čaputovú mohutným potleskom. „Prepáčte, mrzí ma, že naša spoločnosť nedokázala ochrániť vašich blízkych,“ uviedla. Ľuďom z LGBTI komunity sa ospravedlnila za to, že sa stále musia báť. „Prepáčte, ste pre nás hodnotní,“ povedala Čaputová. „Sme sila, ktorá dokáže prekonať nenávisť,“ povedala na záver a za silného potlesku odišla z pódia.

Pred davom prehovoril aj podpredseda Európskeho parlamentu a šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Vallo, Droba aj Fero Joke

Príhovor predniesol aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Vytesnite nenávisť zo svojho srdca aj z nášho mesta. Bude sa nám tu všetkým lepšie žiť,“ povedal Vallo.

„Táto atmosféra sa tu neobjavila len tak. Z ničoho nič. Vytvárali ju konkrétni ľudia, ktorí sa na tom nehanbia získavať lacné politické body,“ uviedol Vallo.

Na pódiu vystúpil aj predseda BSK Juraj Droba. „Som tu pred vami a sľubujem, že budem robiť všetko pre to, aby sa Bratislava stala ostrovom pokoja. Prejavy nenávisti nesmú byť tolerované,“ povedal Droba a obrátil sa aj na majiteľa podniku, pred ktorým sa otrasný čin stal. „Tepláreň musí zostať otvorená a keď nie v realite, určite v našich srdciach taká zostane,“ povedal na záver.

Dlhší prejav mal aj komik Fero Joke, ktorý sa pri dojímavých slovách rozplakal. "Kvôli nenávisti umreli dvaja mladí ľudia, ktorí mali sny, ašpirácie, rodiny a všetko im to zobral, lebo nenávidel. Teraz musíme hľadať riešenia do budúcnosti. Politici v parlamente by mali byť pre ľudí príkladom. Mali by ľudí spájať, nie ich rozdeľovať,“ povedal Fero Joke.

