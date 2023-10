V centre Bruselu zastrelil dvoch ľudí: Polícia ZNEŠKODNILA podozrivého muža

Abdesalem L., ktorý v pondelok večer v Bruseli zastrelil dvoch občanov Švédska a tretieho vážne zranil, v utorok zomrel. Atentátnika v utorok ráno postrelila polícia a bol prevezený do nemocnice. Podľa spravodajského portálu RTL Info mal pred smrťou dve zástavy srdca, informuje bruselský spravodajca TASR.

Abdesalem L. mal policajné záznamy pre obchodovanie s ľuďmi, nelegálny pobyt a ohrozovania bezpečnosti štátu. V júli 2016 cudzinecká polícia od cudzej rozviedky dostala informáciu, že Abdesalem L. chce odísť do konfliktnej zóny na Blízkom východe bojovať po boku džihádistov.

Počas utorňajšej tlačovej konferencie federálny minister spravodlivosti Vincent van Quickenborne potvrdil, že Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM) muža neevidoval v databáze radikalizovaných a sledovaných osôb.

„Toto bolo overené, s týmito informáciami sa už nedalo nič robiť. Navyše nič konkrétne nenasvedčovalo jeho radikalizácii. Preto táto osoba nebola zaradená na zoznam OCAM,“ vysvetlil Van Quickenborne.

Belgická polícia mala s Abdesalemom L. dočinenia tento rok pre vyhrážky cez sociálne siete obyvateľke azylového centra v Kempene. Tvrdila, že bol odsúdený za teroristické činy v Tunisku. Antverpská justičná polícia ho chcela v tejto veci vypočuť v utorok.

Abdesalem L. sa v Belgicku zdržiaval nelegálne. V novembri 2019 podal žiadosť o azyl, ktorá bola v októbri 2020 zamietnutá. Potom úradom „zmizol z radaru“, uviedla štátna tajomníčka pre azyl Nicole de Moorová. Vo februári 2021 bol vyradený z národného registra žiadateľov o azyl.

Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský uviedol, že je šokovaný útokom v Bruseli, pri ktorom zahynuli dvaja švédski futbaloví fanúšikovia. „Vyjadrujem sústrasť ich rodinám a obyvateľom Švédska. Slovensko dôrazne odsudzuje násilie, extrémizmus a terorizmus vo všetkých formách. Sme jednotní proti teroru,“ napísal na sociálnej sieti.

The match between Belgium and Sweden in the Euro 2024 qualifiers has been suspended due to the murder of two Swedish fans.



The country has also raised the terrorist threat level to maximum. pic.twitter.com/FZgLRpSs8x