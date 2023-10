TERORISTICKÝ čin v centre Bruselu! Útočník zastrelil dvoch futbalových fanúšikov

Útok sa vyšetruje ako teroristický čin, informuje bruselský spravodajca TASR. Primátor na sociálnej sieti X pripomenul, že mobilizácia poriadkových síl prebieha v súčinnosti s federálnym ministerstvom vnútra. „Som prítomný v krízovom centre so šéfom bruselskej polície Michelom Goovaertsom, aby sme zabezpečili potrebnú koordináciu,“ uviedol Close.

Tlačová agentúra Belga spresnila, že situáciu do krízového centra okrem ministerky vnútra prišiel monitorovať aj predseda vlády Alexander de Croo a tiež minister spravodlivosti Vincent van Quickenborne.

K mobilizácii policajných síl došlo krátko potom, čo dvaja ľudia prišli o život pri streľbe, ku ktorej došlo v pondelok okolo 19.15 h miestneho času v širšom centre Bruselu. Belgické médiá potvrdili, že sa strieľalo na Námestí Sainctelette, kde sa nachádza stanica metra, ktoré prevádzkuje aj prepravu smerom na štadión Heysel. Na uvedenom štadióne v pondelok večer prebiehal kvalifikačný futbalový zápas medzi domácim Belgickom a Švédskom.

Podľa viacerých belgických médií, ktoré sa odvolávajú na policajné zdroje a amatérske videozáznamy, páchateľ strieľal zo skútra zbraňou typu Kalašnikov, mal bielu prilbu a fluorescenčnú vestu a údajne kričal „Alláhu akbar“. Obe obete streľby mali na sebe dres Švédska. Polícia posilnila bezpečnosť okolo futbalového štadióna a hliadky postupne pribúdajú aj v ostatných častiach mesta.

Podľa agentúry Belga majú bezpečnostné služby k dispozícii video, na ktorom sa neznámy útočník natáča a tvrdí, že je členom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Atentátnik na uvedenom videu má tvrdiť, že sa pomstil v mene islamu tým, že zabil troch Švédov. Belga však upozornila, že pravosť tohto videa je ešte potrebné overiť.

Belgický Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM) sa rozhodol po streľbe zvýšiť úroveň varovania pred teroristickými útokmi na číslo štyri, čo je maximum a zároveň synonymum vážnej a bezprostrednej hrozby.

Vyšetrovaním prípadu bola poverená federálna prokuratúra, ktorá má kompetencie konať v prípade teroristických útokov.

