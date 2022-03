V Číne sa zrútilo lietadlo so 133 ľuďmi na palube

Počet obetí zatiaľ nie je známy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na čínske štátne médiá.

Podľa agentúry Reuters patrilo lietalo čínskej leteckej spoločnosti China Eastern a smerovalo z mesta Kchun-ming do mesta Kuang-čou. Bezprostredne po incidente nebol známy počet ranených ani obetí.

Ilustračné foto, TASR

Crash site of China Eastern Airlines Flight 5735, which had 133 people on board pic.twitter.com/gO1HIAEj1G