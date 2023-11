Zdroj: TASR/František Iván V Parchovanoch zazneli výstrely. Strieľala mama chlapca, ktorý skočil zo strechy školy Pred domom jednej zo spolužiačok nebohého Romana našli policajti vystrelené nábojnice. 30. november 2023 Krimi

30. november 2023 Krimi V Parchovanoch zazneli výstrely. Strieľala mama chlapca, ktorý skočil zo strechy školy Pred domom jednej zo spolužiačok nebohého Romana našli policajti vystrelené nábojnice.

Trebišovská polícia preveruje incident so streľbou z plynovej pištole, ku ktorému došlo v Parchovanoch, kde pred niekoľkými dňami deviatak Roman skočil zo strechy školy a pád neprežil. Jeho rodičia tvrdia, že bol obeťou šikany.

Pred domom jednej zo spolužiačok Romana, ktorý sa nachádza na ulici, kde žijú aj jeho rodičia, muži zákona našli vystrelené nábojnice. O incidente informovala TV JOJ, ktorej reportér na mieste zistil, že strieľala Romanova mama.

„V nedeľu po pohrebe nášho syna, keď už odišli aj hostia, tak som rozmýšľala, že som si práve pochovala jediného syna. Ja nie som žiaden kriminálnik ani nič také, ani by som nikomu neublížila. Ale bohužiaľ, urobila som strašnú hlúposť. A keďže už bola polnoc, všade ticho a vo mne ten smútok a tlak a to všetko – vzala som tú zbraň a postavila som sa pred ich dom. Nechcela som nikomu ublížiť, len do vzduchu som vystrelila, ani neviem koľko nábojov tam bolo. Nepekné slová som zakričala. Je to zbraň, ale je to plynová pištoľ so zatavenou hlavňou,“ uviedla pre TV JOJ mama nebohého Romana.

Rodičia žiadajú okrem potrestania tých, čo podľa nich šikanovali ich syna aj odstúpenie riaditeľa školy za dlhodobo neriešenú šikanu. Škola uviedla, že neevidovala podnet na prešetrenie podozrenia zo šikanovania v jej priestoroch. Prípadom sa zaoberá polícia.

