V Rusku sa zrútil strategický bombardér: Ukrajina tvrdí, že ho ZOSTRELILA

Ukrajinská armáda v piatok oznámila, že zničila ruský strategický bombardér po útoku ruských rakiet a dronov na ukrajinské mestá. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Protilietadlové raketové jednotky vzdušných síl v spolupráci s ukrajinskou vojenskou rozviedkou prvýkrát zničili strategický bombardér Tu-22M3, nositeľa striel Ch-22, ktoré ruskí teroristi používajú pri útočení na ukrajinské mestá,“ uviedol veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mykola Oleščuk na sociálnej sieti Telegram.

Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno informovalo, že v Stavropoľskom kraji na juhozápade Ruska sa zrútil po dokončení bojovej misie počas návratu na domovské letisko práve bombardér Tupolev Tu-22M3.

Rezort tiež uviedol, že štyria piloti bombardéra sa katapultovali, pričom po jednom z nich sa stále pátra.

