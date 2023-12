Zdroj: TASR/Jaroslav Novák V TANAP-e bude zákaz vstupu pre psíčkarov a tí sa búria: Ak nepôjdeme s nimi, tak vôbec! Prídu Tatry o turistov so svojími štvornohými miláčikmi? Od 15. decembra totiž začne platiť zákaz vodenia psov do TANAP-u, proti čomu už vznikla petícia. 2. december 2023 Zo Slovenska

Podľa aktuálneho návštevného poriadku TANAP-u je vstup psa po celom území parku povolený neobmedzene, vo štvrtom a piatom stupni ochrany musí byť po celý čas na vôdzke a zároveň musí mať náhubok. Informuje o tom portál pluska.sk.

Podľa navrhovaného nového návštevného poriadku však príde zmena.

Od 15. decembra

„Na mnohé miesta sa psíky aj ich majitelia nedostanú ani vtedy, ak bude pes na vôdzke. Turisti sa s nimi budú môcť ísť prejsť len mimo lokalít s výskytom kamzíkov či veľkých šeliem. Tieto opatrenia navrhla správa národného parku preto, lebo mnoho turistov nerešpektovalo pravidlá,“ píše ďalej portál.

Správa TANAPu argumentuje aj tým, že psy prenášajú choroby, s ktorým sa divo žijúce zvieratá nevedia vysporiadať.

Proti tomuto zákazu sa však majitelia psíkov búria. „Od pondelka spisujú petíciu, pod ktorú sa za tri dni podpísalo už takmer dvetisíc ľudí. Viacerí hrozia, že nepôjdu na miesta, kam nemôže ísť ich pes,“ pripomína ďalej pluska.

Iniciátorkou petície za obnovenie vstupu v sprievode zvierat do TANAPu je Lia Paugsch. Iniciátorom sa nepáči, že by mal psík a teda aj jeho majitelia do viacerých miest úplný zákaz vstupu.

Čo sa im nepáči

„Súhlasím s nariadením TANAPu, aby bol pes po celý čas na vôdzke a bolo by skvelé, keby pracovníci TANAPu pokutovali všetkých ľudí, ktorí nerešpektujú poriadok a nariadenia, no nemyslím si, že takmer celoplošná diskriminácia, ktorá padla aj na slušných majiteľov psov, ktorí nechodia len na turistiku, ale aj do práce a žijú v Tatrách, je riešením,“ uviedla pre plusku L. Paugsch.

Nový návštevný poriadok podľa Petra Spitzkopfa, námestníka riaditeľa TANAPu, začne platiť už 15. decembra 2023.

„Do TANAPu nám príde ročne 25 až 30-tisíc psov, čo je obrovské množstvo,“ povedal Spitzkopf a dodal, že voľne žijúcu zver plaší už len ich prítomnosť. Trvá teda aj napriek protestom psíčkarov na obmedzení vstupu do národného parku tak, ako je navrhovaný v novom návštevnom poriadku.

