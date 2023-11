Zdroj: TASR/František Iván VALÍ sa na nás ďalšie SNEŽENIE: Ktoré regióny zasype a kde hrozí KALAMITA? Vo viacerých lokalitách Slovenska môže vo štvrtok (30. 11.) opäť snežiť, miestami aj pršať. 29. november 2023 Rôzne

29. november 2023 Rôzne VALÍ sa na nás ďalšie SNEŽENIE: Ktoré regióny zasype a kde hrozí KALAMITA? Vo viacerých lokalitách Slovenska môže vo štvrtok (30. 11.) opäť snežiť, miestami aj pršať.

Avizuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Snežiť by malo v podobných oblastiach ako v utorok (28. 11.). Na juhozápade Slovenska má v nižších polohách pršať.

Výdatné zrážky budú podľa SHMÚ lokálne pokračovať aj v ďalších dňoch. „No situácia je už trochu komplikovanejšia, čo sa týka predpovede,“ podotkol ústav.

Snežiť začne ráno

Prvé sneženie sa očakáva okolo 8:00 h na juhu stredného Slovenska, informuje portál iMeteo.sk.

Do obeda by sa zrážkové pole malo rozšíriť nad celé naše územie a snežiť by malo na poludnie na mnohých miestach.

Sneženie sa očakáva aj v nížinách, keďže tomu budú priať teploty. Zajtrajšie teploty počas dňa by sa mali pohybovať na takmer celom Slovensku pod nulou od –4 do 0 °C, len na juhozápade Slovenska môže byť do +2 °C.

Sneženie by malo byť najintenzívnejšie zajtra popoludní a jeho intenzita môže dosahovať 2 až 3 cm. Doprava sa tak začne komplikovať najmä na poludnie.

Otázna je ešte situácia v oblasti juhozápadného Slovenska. V okresoch Malacky, Bratislava, Dunajská Streda či Komárno nie sú vylúčené ani zrážky zmiešané či kvapalné, no keďže bude teplota nad nulou, tak v týchto okresoch veľa snehu nenapadne.

Spadne až do 20 cm snehu

Snežiť by malo od zajtrajšieho rána až do zajtrajšieho večera, pričom najviac snehu by malo pripadnúť v Banskobystrickom a v Košickom kraji, kde napadne od 10 do 20 cm snehu. Na horách Vihorlatu a Polonín by malo pripadnúť ojedinele až okolo 30 cm snehu.

Kalamita najmä na juhu a východe

Sneženie príde vo štvrtok ráno a zotrvať by malo až do večera. „V piatok nám hrozí ďalšia, doteraz najvýraznejšia vlna sneženia, ale aj lejak, ktorý by mohol priniesť povodne,“ dodáva iMeteo.sk.

Vo štvrtok počas dňa začne sneženie komplikovať situáciu najmä na juhu a východe Slovenska, kde bude snehu najviac. S problémami však treba počítať aj inde.

Na základe vývoja počas piatku, ktorý sa naďalej upresňuje, sa situácia vo štvrtok večer môže na našom území zlepšovať, no, naopak, môže sa aj zhoršiť, čo môže spôsobiť ďalšiu vlnu sneženia alebo mrznúceho dažďa.

