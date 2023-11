53 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák Slovensko čaká ďalšia snehová KALAMITA: Hneď po nej môže prísť ešte jedna! Zimné počasie udrelo v plnej sile. Slovensko zažíva výrazné ochladenie, pričom na viacerých miestach poriadne nasnežilo. Ako bude počas nasledujúcich dní? 29. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

V utorok (28. novembra) zasiahla Slovensko snehová kalamita. Množstvo snehu napadlo hneď vo viacerých lokalitách. Podľa prvých údajov tam, kde snežilo, napadlo priemerne 10 až 15 centimetrov snehu. Na horách aj viac ako 30 centimetrov.

Navyše, prichádzajú ďalšie snehové kalamity!

V stredu (29. novembra) zrážky ustanú. Bude však poriadne chladno. „Na väčšine územia nás čaká celodenný mráz. Len na západe a v najjužnejších okresoch Slovenska môžu teploty vystúpiť nad nulu. Vo štvrtok sa však počasie opäť zhorší a čaká nás ďalšia snehová kalamita,“ informuje portál iMeteo.sk.

Štvrtok v znamení sneženia

Nad Alpami sa bude prehlbovať tlaková níž a s ňou súvisiaca frontálna vlna prinesie na naše územie od juhu sneženie. Pozor si bude treba dať na celom Slovensku. Snežiť by totiž malo všade. Najhlavnejšia vlna sa však opäť očakáva na juhu a východe Slovenska. Štvrtkové sneženie by tak malo priniesť ďalšiu kalamitu hlavne do tých oblastí, kde snežilo už v utorok.

Najintenzívnejšie sneženie sa očakáva v Banskobystrickom a Košickom kraji, kde môže napadnúť 10 až 20 centimetrov čerstvého snehu.

Kalamita alebo lejak?

Situácia, ktorá na stane v piatok, poriadne zamestnáva meteorológov. Možná je totiž ďalšia kalamita s desiatkami centimetrov nového snehu.

„Sneženie a kalamita v piatok nie sú rozhodne isté. Priamo cez našu oblasť a konkrétne rovno cez Slovensko, bude postupovať výrazné teplotné rozhranie, ktoré bude oddeľovať arktický, severný vzduch, od veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu, ktorý sa bude nad naše územie natláčať od juhu,“ píše portál s tým, že dnes je absolútne nemožné zostaviť predpoveď počasia na piatok.

Už teraz je jasné, že piatok prinesie výdatné zrážky. V tomto momente však stále nevieme, či nás čaká lejak alebo snehová kalamita.

Meteorologické modely sa nad piatkovým počasím nezhodujú. Hranica medzi snežením a dažďom má totiž prechádzať priamo cez našu oblasť. „Na juhu môže pršať, ale na zvyšku nášho územia môže intenzívne snežiť. Doslova vo Viedni sa môžu boriť v snehu a v Bratislave budú kaluže vody. Podobne to môže byť v iných mestách. V Nitre môže snežiť, ale už v Leviciach bude pršať,“ dodáva iMeteo.sk s tým, že hranica medzi kalamitou a lejakom bude extrémne tenká.

