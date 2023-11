4 Galéria Zdroj: Polícia SR - BB kraj VÁŽNA nehoda na diaľnici: ŤAŽKO zranení sú DVAJA ľudia, FOTO Vodič narazil do odstaveného auta, ktoré bolo zastavené a kontrolované hliadkou mýtnej polície. 24. november 2023 Jakub Forgács Krimi

24. november 2023 Jakub Forgács Krimi VÁŽNA nehoda na diaľnici: ŤAŽKO zranení sú DVAJA ľudia, FOTO Vodič narazil do odstaveného auta, ktoré bolo zastavené a kontrolované hliadkou mýtnej polície.

Diaľničná polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala vo štvrtok (23.11.) krátko po 9.00 hod. na diaľnici R2. Prvé informácie z miesta sme priniesli už bezprostredne po nej.

„Na konci diaľničného úseku pri obci Kriváň, kde sa diaľnica schádza do jedného jazdného pruhu, 64-ročný vodič auta Škoda Felícia narazil do odstaveného auta Mercedes – Benz, ktoré bolo zastavené a kontrolované hliadkou mýtnej polície. Po náraze Mercedes odhodilo do služobného vozidla, v ktorom v tom čase sedel na mieste spolujazdca policajt, ktorý je ľahko zranený,“ uviedli v piatok banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti.

„Vodič Felície aj jeho spolujazdkyňa utrpeli pri nehode ťažké zranenia,“ spomenuli.

„Škody na vozidlách sú odhadnuté na viac ako 26-tisíc eur,“ dodali policajti s tým, že čo bolo príčinou dopravnej nehody, polícia vyšetruje.

Zábery z miesta nehody nájdete v priloženej fotogalérii.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

4 Galéria

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Zdroj: Dnes24.sk