Vedci o novom koronavíruse: Máme ho pod kontrolou, ale deti sa môžu rýchlejšie nakaziť!

Nový variant koronavírusu zistený v Británii sa šíri rýchlejšie, ale dá sa zabrzdiť presne tak ako ostatné známe mutácie. Hlásia to odborníci. Lenže!

Zdôraznili v pondelok predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Situácia sa nevymkla spod kontroly, ale nemožno ju nechať bez zásahu,“ povedal na tlačovej konferencii riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Mike Ryan a vyzval krajiny, aby zaviedli v praxi odskúšané zdravotné opatrenia.

Ako sa nakazia?

Podľa WHO ľudia, ktorí sa nakazia novou mutáciou koronavírusu, infikujú v priemere ďalšieho 1,5 človeka – v porovnaní s reprodukčným číslom 1,1 doteraz známych variantov koronavírusu v Británii. Britskí vedci sa stále snažia zistiť, do akej miery spôsobili nárast nakazených práve zmeny v koronavíruse a nakoľko to súvisí so správaním obyvateľstva, uviedla hlavná odborníčka WHO na ochorenie COVID-19 Maria Van Kerkhoveová.

Zatiaľ nie sú žiadne dôkazy o tom, že nová mutácia spôsobuje vážnejší priebeh nákazy alebo smrtiacejšie ochorenie, zdôraznila epidemiologička.

Ohrozené deti

Podľa vedcov je však prenos ochorenia na detí rovnako intenzívny ako medzi dospelými pri predošlom type. Informujú o tom členovia vládnej poradnej skupiny pre nové a nastupujúce respiračné vírusové hrozby (NERVTAG) a priniesol to český portál idnes.cz.

„Veríme, že sa táto forma predáva ľahšie než ostatné formy vírusu, ktoré sa v Británii vyskytujú,“ uviedol šéf NERVTAG Peter Horby. „Neurčili sme zatiaľ žiadnu príčinnú súvislosť, ale súdime podľa získaných údajov,“ dodal jeho kolega Neil Ferguson.

„Nakazí sa väčšie množstvo detí,“ tvrdí ďalšia členka NERVTAG, virologička Wendy Barclayová. Podľa nej zmeny na zmutovanom víruse uľahčujú vstup do ľudských buniek, čo znamená, že deti sú ohrozené rovnako ako dospelí.

