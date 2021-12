Zdroj: www.pixabay.com Vedci objavili NEVIDITEĽNÚ verziu omikronu: Tento variant vyvoláva ďalšie obavy! Vedci identifikovali "neviditeľnú" verziu nového koronavírusového variantu omikron, ktorú štandardné PCR testy nedokážu odlíšiť od iných od iných variantov. 8. december 2021 han Zo zahraničia

8. december 2021 han Zo zahraničia Vedci objavili NEVIDITEĽNÚ verziu omikronu: Tento variant vyvoláva ďalšie obavy! Vedci identifikovali "neviditeľnú" verziu nového koronavírusového variantu omikron, ktorú štandardné PCR testy nedokážu odlíšiť od iných od iných variantov.

Novú verziu omikronu objavili vo vzorkách z Juhoafrickej republiky, Austrálie a Kanady, informoval v utorok britský denník The Guardian.

U novej verzie označovanej ako BA.2 boli zaznamenané isté genetické odlišnosti v porovnaní s pôvodným omikronom (BA.1), zatiaľ však nie je jasné, aký to bude mať vplyv na jej schopnosť šíriť sa a na ďalšie vlastnosti.

Vedci však zistili, že u nového variantu absentuje genetická modifikácia, ktorá umožňuje identifikovať predpokladané prípady nákazy omikronom pomocou štandardných PCR testov. Táto skutočnosť by mohla podľa odborníkov skomplikovať a spomaliť odhaľovanie prípadov infikovania omikronom a snahy o spomalenie jeho šírenia.

Sedem prípadov

Analýza vzoriek z ostatných dní uskutočnená v Juhoafrickej republiky, Austrálii a Kanade doposiaľ odhalila len sedem prípadov nákazy „neviditeľnou“ verziou omikronu. Keďže je verzia BA.2 ťažšie odlíšiteľná od iných variantov nového koronavírusu, nie je vylúčené, že sa medzičasom rozšírila už aj do iných krajín.

Aj „neviditeľnú“ verziu omikronu dokážu zachytiť PCR testy (aj všetky ostatné bežne využívané formy testovania), a teda odhaliť prítomnosť koronavírusu u testovanej osoby. Nedokážu však identifikovať, že ide o variant omikron.

Pri pôvodnej podobe omikronu dokázali štandardné PCR testy relatívne rýchlo predbežne identifikovať predpokladané prípady, ktoré sa potom posielali na ďalšiu analýzu. V prípade verzie BA.2 je prítomnosť omikronu možné potvrdiť len za pomoci časovo náročnejšej kompletnej analýzy genómu.

Vyvoláva obavy

Nová verzia BA.2 je napriek zisteným genetickým odlišnostiam stále klasifikovaná ako variant omikron. Ak by sa potvrdila jej vyššia nákazlivosť či iné odlišné vlastnosti, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) by ju mohla označiť za variant vyvolávajúci obavy, teda do kategórie, kam patrí aj pôvodný omikron, píše austrálsky spravodajský server News.com.au.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR