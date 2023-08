Zdroj: Purdue University Vedci vyvinuli tú NAJBELŠIU bielu farbu na svete: Blížime sa k autám BEZ klimatizácie?! Najbelšou bielou farbou chcú vedci zmierniť globálne otepľovanie. Môže spôsobiť revolúciu v bývaní aj v automobilovom priemysle. 16. august 2023 TOS Technológie

16. august 2023 TOS Technológie Vedci vyvinuli tú NAJBELŠIU bielu farbu na svete: Blížime sa k autám BEZ klimatizácie?! Najbelšou bielou farbou chcú vedci zmierniť globálne otepľovanie. Môže spôsobiť revolúciu v bývaní aj v automobilovom priemysle.

Xiulin Ruan, profesor strojného inžinierstva na americkej Purdue University, objavil so svojimi študentmi nový typ farby. Nesnažil sa dostať do Guinessovej knihy rekordov, do ktorej sa neskôr aj tak dostal. Cieľom bolo vynájsť farbu, ktorá by ochladila našu horúcu planétu a zmiernila globálne otepľovanie.

V knihe rekordov

Prvý veľký úspech nastal v roku 2020, kedy tento profesor predstavil svetu bielu farbu, ktorá odrazí 95 percent slnečných lúčov. O niekoľko mesiacov oznámil zvýšenie odrazu svetla a tepla na 98,1 percent.

V roku 2021 sa už ocitol v spomínanej Guinessovej knihe rekordov, jeho farbu vyhlásili za najbelšiu farbu vôbec.

Autá a domy bez klímy?

Odvtedy sa rieši, ako by sa tento vynález mohol prakticky zasadiť do reálneho sveta. Pôvodne sa uvažovalo o strechách, oblečení, obuvi, o autách a podobne.

Ako informuje denník The New York Times, najnovšie táto skupina vedcov oznámila, že prídu s alternatívnou verziou zameranou na odrážanie tepla od vozidiel. Farba by mala byť aktuálne zhruba rok od pripravenosti na komerčné využitie.

Ako to funguje?

Je všeobecne známe, že čierna farba je tá, ktorá najviac pohlcuje teplo a biela zase tá, ktorá ho najviac odráža. Táto nová najbelšia farba, do ktorej sa používa síran bárnatý, dokáže odraziť spomínaných vyše 98 percent tepla späť do atmosféry.

Okrem zmierňovania globálneho otepľovania je tu aj druhý pozitívny efekt pre planétu. Interiér budov či áut by bol počas horúčav vďaka nej chladnejší, čo znamená výrazne menšie využívanie klimatizácií.

Na druhej strane, celkom logicky by bolo potrebné viac vykurovať počas zimnej sezóny. Ako to už býva, nie všetko je dokonalé a pri tejto farbe sa hovorí aj o potrebe zvýšiť kvalitu a trvácnosť. Ekológovia navyše upozorňujú, že využíva síran bárnatý, ktorý sa musí ťažiť a zvyšuje sa uhlíková stopa.

Zdroj: Dnes24.sk