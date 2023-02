Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk Veľká SPOMIENKA na bystrickom námestí: Ľudia si po 5 rokoch uctia pamiatku Jána a Martiny Na vraždu novinára a jeho snúbenice spred piatich rokov nezabudli ani Bystričania. V centre mesta sa chystá spomienkové podujatie. 20. február 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

V utorok o 18.00 hod. sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici uskutoční podujatie „5 rokov od vraždy – Spomienka na Jána a Martinu“. Organizuje ho platforma Nie v našom meste.

„Je päť rokov od brutálnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zmenilo sa Slovensko k lepšiemu, tak ako by to chceli Ján a Martina? Ich pamiatku a odkaz si uctíme na Námestí SNP pri morovom stĺpe,“ uvádzajú organizátori v udalosti na sociálnej sieti so slovami, že stále platí, že budú za slušné Slovensko.

„V dnešnej dobe sa nám môže zdať, že tých, ktorí sa k sebe správajú neslušne, niektorí priam odporne a niektorí dokonca nenávistne a neprípustne, je stále viac a viac. Nie je to tak. Slušných ľudí je viac ako neslušných. Ale tí neslušní robia väčší rámus a preto ich je tak viac počuť,“ píše sa v udalosti.

Organizátori zároveň varujú, že si musíme stále dávať pozor na to, aby sa k moci nedostali takí, ktorí slušnosť, ako to už v minulosti bolo, budú opäť trestať. „Lebo slušnosť nie je slabosť, slušnosť je cnosť, ktorá tým neslušným leží v žalúdku,“ dodávajú.

